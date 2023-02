La transidentité, « Face à la mort » et « Dès que le vent soufflera » de Renaud.

Enquête sur la dysphorie de genre

« On n’a jamais eu autant d’enfant qui s’identifient comme trans » explique Pauline Quillon. Cette spécialiste des questions de société s’intéresse à l’exemple suédois. Premier pays à avoir reconnu la transidentité, la Suède a récemment limité l’accès aux traitements hormonaux destinés à permettre aux mineurs de changer de genre. Comment mieux aider les adolescents à s’affirmer ? Comment se positionne l’enseignement catholique ?

Invitée du Grand Témoin, cette journaliste à Famille Chrétienne donne son éclairage sur le phénomène de l’affirmation de genre.

Un gendarme «Face à la mort »

Comment annonce-t-on le décès aux proches ? Cette mission est le plus souvent dévolue aux gendarmes ou aux policiers. « On est les messagers de la mort. C’est toujours brutal et de ce fait on se forme. » précise Rémy Nollet. Ce colonel de gendarmerie présente son ouvrage « Face à la mort » et dresse la mission des gendarmes qui se retrouvent souvent face à la mort. Invité du Témoignage du Jour, ce polytechnicien se confie sur cette lutte de chaque instant.

L’histoire dramatique de « Dès que le vent soufflera » de Renaud

« C’est pas l’homme qui prend la mer, c’est la mer qui prend l’homme » dans le un jour une info.

Simon Tatreaux vous raconte l’histoire dramatique de la chanson « Dès que le vent soufflera » de Renaud.