Disparition de Philippe Tesson

Le journaliste qui a œuvré dans le journal Combat et dirigé Le Quotidien de Paris était aussi un amoureux du théâtre. Il s'est éteint à 94 ans.

Son sourire malicieux a égayé les plateaux de télévision, les studios de radio. Philippe Tesson était un homme de presse à la liberté de ton assumée. Il était aussi un amoureux du théâtre. Grand connaisseur de Shakespeare il a été critique théâtre dans la célèbre émission de France Inter, Le Masque et la Plume, puis au Canard Enchaîné, au Figaro Magazine, à Valeurs Actuelles et au Point. Sa passion du théâtre l’a poussé dans les années 2000 à acheter le bimensuel L’Avant-Scène théâtre. Il devient propriétaire du théâtre de Poche-Montparnasse. Il est le père de l’écrivain voyageur Sylvain Tesson. Sa fille, Stéphanie Tesson va prendre la direction du théâtre de Poche-Montparnasse. Sa fille cadette, Daphné Tesson est journaliste et dramaturge.

Réécoutez Philippe Tesson dans Le Grand Témoin le 23 juin 2005.