Le Canap’ de la Rédac’ avec Patrick Victor et l’index de persécution des chrétiens

Plus de 360 millions de chrétiens ont été « fortement persécutés et discriminés » en raison de leur foi dans le monde en 2022 et la Corée du Nord est le pire pays pour les chrétiens, selon le dernier rapport de l’ONG Portes ouvertes publié ce mercredi 18 janvier. Patrick Victor est revenu sur ce qu’il faut retenir de ce nouvel index.