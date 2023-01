Le Canap’ de la Rédac’ avec Frère Nicolas Tixier, o.p. sur les abus des frères Philippe

En mars 2019 est diffusé sur Arte un documentaire baptisé « Religieuses abusées, l’autre scandale de l’Eglise » qui met notamment en cause deux prêtres, frères dans la vie, Marie-Dominique Philippe et Thomas Philippe, tous les deux décédés. Marie-Dominique Philippe, de son prénom de baptême Henri (1912-2006), avait fondé la communauté de Saint-Jean. Jean Philippe, en religion père Thomas (1905-1993), avait créé la communauté de l’Arche avec Jean Vanier. Dans ce documentaire, d’anciennes religieuses racontent comment elles sont devenues leurs jouets sexuels. Quelques mois plus tard, le frère dominicain Nicolas Tixier, récemment réélu prieur de la province de France, confie une enquête à une commission totalement indépendante, laquelle identifie un système d’emprise conçu par les deux frères Philippe, l’idée étant de comprendre comment ils ont pu sévir si longtemps sans que des mécanismes régulateurs de l’Église puissent y mettre fin. Les conclusions viennent de tomber et font l’objet d’un livre-événement de 630 pages intitulé “L’affaire – les dominicains face au scandale des frères Philippe”. Ce sont ces trois ans d’enquête dont nous vous révélons ce matin le contenu en exclusivité.