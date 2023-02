Visite guidée de Notre-Dame de Paris, l’enquête sur les frères Philippe, la réforme des retraites et l’hommage à Philippe Tesson / Au cœur de l’actu #18

Notre-Dame de Paris, où en est la restauration ?

Le 15 avril 2019, Notre-Dame brûlait. Le lendemain, Emmanuel Macron disait vouloir sa reconstruction dans les cinq ans. « Le chantier avance à bon rythme, ce qui nous permet d’être confiant pour une réouverture en fin d’année 2024, conformément à l’objectif fixé par le président de la République le soir de l’incendie« , a indiqué le 3 février à l’AFP le cabinet de la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, à l’instar du diocèse. Mgr Ulrich, archevêque de Paris a annoncé, le même jour, que Ionna Vautrin et Patrick Jouin ont été présélectionnés pour la dernière phase de consultation concernant le design des 1500 futures chaises de Notre-Dame. Pour ce qui est de la réouverture, la date du 8 décembre 2024 a été avancée en octobre dernier par le nouveau recteur de la cathédrale, Mgr Olivier Ribadeau-Dumas ainsi que par le général Jean-Louis Georgelin, qui dirige l’établissement public, maître d’ouvrage du chantier de reconstruction. Ce dernier était l’invité du Grand Témoin de Louis Daufresne :

« L’affaire – les Dominicains face aux frères Philippe », le livre enquête de Tangi Cavalin

En mars 2019 était diffusé, sur Arte, le documentaire d’Eric Quintin baptisé « Religieuses abusées, l’autre scandale de l’Eglise » qui mettait notamment en cause deux prêtres, frères dans la vie, Marie-Dominique Philippe et Thomas Philippe, tous les deux décédés. Le premier a fondé la communauté St Jean, le second a co-fondé la communauté de l’Arche avec Jean Vanier. À la demande des Dominicains, Tangi Cavalin a décortiqué les mécanismes qui ont permis aux frères Philippe de mettre en place un système d’emprise et d’abus. L’historien était l’invité du Grand Témoin de Louis Daufresne avec le frère Nicolas Tixier, nouveau provincial des Dominicains en France, ce lundi 30 janvier :

Le frère Nicolas Tixier était également l’invité du Canap’ de la Rédac avec Louis-Marie Picard, rédacteur en chef web :

Réforme des retraites : le gouvernement garde le cap

Mardi 31 janvier, plus d’un million de personnes selon le ministère de l’Intérieur (2,5 millions selon les syndicats) ont manifesté contre la réforme des retraites. Il s’agissait de la 2e journée de mobilisation. Le gouvernement dit « entendre » et « comprendre » la colère des Français, sans renoncer au report de l’âge de départ à 64 ans qui cristallise le mécontentement. Notre éditorialiste Gérard Leclerc, identifie deux enjeux pour cette réforme : les problèmes de justice sociale et la philosophie du travail. « Quelle place tient le travail dans la vie sociale et celle des individus ? » s’interroge-t-il :

L’hommage de Fabrice Luchini à Philippe Tesson

Le journaliste, Philippe Tesson, qui a œuvré dans le journal Combat et dirigé Le Quotidien de Paris était aussi un amoureux du théâtre. Il s’est éteint à 94 ans. « Il a été très bienveillant et admirable. On ne peut dire qu’un mot : on l’adorait. » témoignait Fabrice Luchini au micro de Louis-Marie Picard. L’acteur a salué son esprit libre : « Il est un des derniers symboles d’une pensée libre, cultivée, inattendue, le contraire du catéchisme global. » Réécoutez son hommage :

Philippe Tesson était le Grand Témoin de Louis Daufresne le 23 juin 2005 :

Il était également l’invité de Christophe Mory le 3 juillet 2015, une émission rediffusée ce vendredi 3 février :