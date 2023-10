Synode : l’avenir de l’Eglise se dessine à Rome

Depuis ce mercredi 4 octobre et jusqu'au 29 octobre, 464 évêques, prêtres, consacrées, laïcs et experts sont réunis à Rome pour réfléchir sur l'avenir de l'Eglise.

Le Synode des évêques, symposium mondial sur l’avenir de l’Église catholique, s’est ouvert au Vatican avec une mise au point du pape François dès la messe d’ouverture hier matin. Le pape a plaidé pour une Église « hospitalière » aux portes « ouvertes à tous », en indiquant que le Synode n’était pas un lieu de « stratégies humaines, de calculs politiques ou de batailles idéologiques ». Fruit de deux ans de consultation des catholiques du monde entier, cette réflexion de fond sur des thèmes sensibles donne à ce rassemblement la tonalité d’un « mini-concile », du moins c’est la perception que certains en ont.

« Comment se réalise aujourd’hui, à différents niveaux, ce « marcher ensemble » qui permet à l’Église d’annoncer l’Évangile, conformément à la mission qui lui a été confiée ? Et quels pas de plus l’Esprit nous invite-t-il à poser pour grandir dans l’Église synodale ? » C’est par cette question que le processus synodal a été lancé en octobre 2021 dans les diocèses du monde entier.

Cette première session générale est donc un temps d’échange autour du document synthèse : Instrumentum Laboris (IL). « Nous ne sommes pas ici pour mener une réunion parlementaire ou un plan de réforme », mais pour « marcher ensemble », a lancé le pape François lors de la messe d’ouverture. Le Saint-Père a mis en garde contre trois tentations dangereuses : « être une Église rigide, qui s’arme contre le monde et regarde en arrière; être une Église tiède, qui se soumet aux modes du monde; être une Église fatiguée, repliée sur elle-même ».

>> Le père Christoph Theobald, jésuite, est expert à la première session du synode des évêques sur la synodalité. Il était l’invité ce jeudi 5 octobre de la rédaction :

Les pères et mères synodaux doivent, pour cette première phase, identifier ce que l’Église dans le monde a appris de l’expérience synodale et esquisser donc des pistes d’approfondissement. Le but ? Faire face à des questions non résolues telles que la carence des ministères ordonnés, le rôle de la femme dans la société et dans l’Église, la participation des laïcs, l’accueil des personnes LGBT+, l’œcuménisme ou encore l’écologie. Pour les phases suivantes, les travaux seront consacrés aux thèmes de la communion, de la coresponsabilité de la mission et enfin de la gouvernance.

Les participants travaillent en petits groupes et doivent formuler des propositions qui seront votées en assemblées plénières. 365 d’entre eux ont un droit de vote, dont 150 non-évêques. Une configuration quelque peu inédite pour l’Église, mais qui souligne bien la volonté du pape de rassembler le « Peuple de Dieu ». En octobre 2024, le pape pourrait publier une exhortation apostolique post-synodale, fruit de ce que l’Église aura vécu.