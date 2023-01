Michel Turin et le patrimoine ecclésial et La Bible hébraïque.

Michel Turin : Enquête sur le patrimoine immobilier de l’Église catholique

En écho à la polémique déclenchée par Roselyne Bachelot, proposant de raser les églises de campagne que l’on ne pourrait entretenir, Michel Turin est venu parler du patrimoine immobilier de l’Église catholique, à l’aune d’une enquête fort documentée menée par ce journaliste économique. Plus de cent ans après la séparation de l’Église et de l’État, celle-ci met en scène toute une série d’acteurs : diocèses, congrégations religieuses, agents immobiliers, bailleurs sociaux, municipalités, évêchés, particuliers. On parle ici de plus de 100 000 édifices, dont la plupart sont classés monuments historiques, ce qui autorise les acquéreurs à procéder à des opérations de défiscalisation généreuses.

Le Grand Témoin, c’est à retrouver au micro de Louis Daufresne.

La Bible hébraïque

Sœur Sophie de Ramond présente la Bible hébraïque : A-t-elle beaucoup à nous dire sur les questions d’éthique et de responsabilité qui traversent notre société aujourd’hui ? Que dit-elle en matière de justice sociale et d’écologie ? Les textes bibliques montrent la voie vers une sobriété matérielle et une éthique écologique très pertinente pour notre époque et qui méritent d’être redécouvertes.

Le Témoignage du jour, c’est à retrouver au micro de Louis Daufresne.