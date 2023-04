La clôture de l’Assemblée plénière à Lourdes, la santé du pape François et la fin de vie / Au coeur de l’actu #24

Le pape présidera la messe du dimanche des Rameaux

Hospitalisé ce mercredi 29 mars pour une infection pulmonaire, le pape va mieux et a repris le travail. Il doit quitter la polyclinique Gemelli de Rome samedi et présidera, selon un communiqué de Mattéo Bruni, directeur du service de presse du Saint-Siège, la messe des Rameaux de ce dimanche. Sur Twitter, le pape s’est dit jeudi 30 mars, « touché par les nombreux messages reçus ces dernières heures« . « J’exprime ma gratitude à chacun pour sa proximité et ses prières« , a-t-il écrit. « On voit bien que depuis mai 2022« , commente Priscilia de Selve, « il souffre physiquement, mais il ne renonce pas, il ne lâche rien et je pense que le fait de ne pas vouloir lâcher prise aujourd’hui, ça montre bien qu’il y a beaucoup de choses. Qu’il reste à faire pour transformer la Curie, qu’il y a encore beaucoup de blocages. François sait bien que la période est encore compliquée ». La rédactrice en chef de l’hebdomadaire La Vie, était l’invitée du Grand Débat de ce vendredi 31 mars.

Faut-il légaliser l’euthanasie ou le suicide assisté ?

Les 184 participants à la convention citoyenne sur la fin de vie, réunissant des Français tirés au sort, doivent rendre leurs conclusions, ce dimanche 2 avril, dans l’idée d’orienter l’action de l’Etat. Même si les termes d' »euthanasie » et de « suicide assisté » ne sont pas explicitement mentionnés, ils sont au cœur des réflexions de cette convention, organisée à l’appel du gouvernement par le Conseil économique, social et environnemental (Cese). Les citoyens doivent dire à quel point il est, selon eux, souhaitable de changer la loi Claeys-Léonetti de 2016, dernière référence législative sur la fin de vie. Le chef de l’Etat, Emmanuel Macron, envisage de longue date de modifier la loi actuelle et a relancé le sujet à la fin de l’été, annonçant la tenue de cette convention. Pour Tugdual Derville, « En 2018, la Haute Autorité de la Santé (HAS) a bien précisé [que la sédation profonde et continue, NDLR], deux ans après le vote de la loi Claeys – Léonetti, qu’elle était différente de l’euthanasie, du fait de l’intention ». Le porte-parole d’Alliance Vita était l’invité du Témoignage du jour ce jeudi 30 mars.

Que signifie l’aide active à mourir ? C’est la question posée par Marie-Ange de Montesquieu dans En Quête de Sens de ce lundi 27 mars.

Que retenir de l’Assemblée plénière des évêques à Lourdes

Les évêques étaient réuni à Lourdes depuis le mardi 28 mars. Pendant quatre jours, 120 membres de la Conférence des évêques de France (CEF) ont examiné les 60 propositions émises par une centaine de clercs, laïcs et personnes victimes de violences sexuelles. Les évêques de France ont décidé ce vendredi de « faire travailler » localement, dans les diocèses, une série de propositions visant à prévenir les agressions sexuelles. Ils ont aussi donné leur accord à ce qu’un fonds de dotation dédié aux réparations pour les victimes, le fonds « Selam« , soit à nouveau abondé par de nouvelles ressources, à l’été. Concrètement, les évêques ont adopté une dizaine de mesures les concernant directement et touchant à leurs missions: des « visites régulières » extérieures pour vérifier l »‘exercice normal » de leurs fonctions, la rencontre régulière et individuelle des prêtres avec leur évêque, ou encore la présence d’une « diversité » (laïcs, dont des femmes) dans les conseils épiscopaux. Sur les autres propositions, « il nous a semblé nécessaire de (les) faire travailler dans nos églises par les acteurs » locaux, pour instituer un « changement de culture« , a indiqué Mgr Eric de Moulins-Beaufort, président de la CEF lors d’un point presse. Parmi les propositions non votées figuraient par exemple la publication systématique des sanctions canoniques touchant un prêtre agresseur, ou une demande de parité clercs-laïcs dans les conseils épiscopaux. « Un point d’étape et d’évaluation de la mise en œuvre de l’ensemble sera fait en mars 2025« , selon la CEF. « Certains (…) sont peut-être déçus », a aussi reconnu Mgr de Moulins-Beaufort, soulignant qu’ils pourraient « avoir l’impression que, sur bien des sujets, nous renvoyons le dossier à d’autres« .

Revoir le discours de clôture de Mgr Eric de Moulins-Beaufort.

Source : KTO

A retrouver sur www.ktotv.com