Aujourd’hui vendredi 17 mars, 3ème vendredi de carême, nous prenons part à la journée de mémoire et de prière pour les victimes d’agressions sexuelles. Elle a été fixée par les évêques à la demande du pape en 2021 lors de leur Assemblée plénière. Cette journée de mémoire et de prière est notée dans le calendrier liturgique. Le thème de la journée de cette année est « Témoins et acteurs ensemble pour une vie nouvelle en Église ».

Intention de prière du pape François en ce vendredi 17 mars :