Des chars pour l’Ukraine, la justice réparatrice de l’Église et un modèle paroissial à repenser

Des chars pour l’Ukraine ?

Le médecin et essayiste Philippe BORNET invité de la question du Jour est revenu sur l’aide européenne apportée dans le conflit en Ukraine. Les gouvernements français et allemands réfléchissent à une livraison de chars à l’Ukraine et posent une question commune : Faut-il aider livrer des chars à l’Ukraine ?

La réponse au micro de Louis Daufresne :

La justice réparatrice de l’Église

Antoine Garapon, essayiste qui préside la CRR (Commission de Reconnaissance et Réparation) explique la singularité de la justice restaurative ou restauratrice sur le plateau du Grand Témoin. Cet essayiste revient sur La CRR chargée d’indemniser les victimes de violences sexuelles dans des congrégations religieuses en évoquant les 650 dossiers qui ont été instruits.

C’est à réécouter au micro de Louis Daufresne sur :

Un modèle paroissial à repenser ?

Le Père Laurent Stalla-Bourdillon, directeur du Service pour les professionnels de l’information était dans le studio du Témoignage du Jour pour parler des prêtres en voie d’extinction dans les paroisses. Outre son Service, ce directeur témoigne d’un modèle paroissial à repenser en mettant les familles en avant.

À réécouter au micro de Louis Daufresne ici :