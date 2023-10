« Panique en Coulisses » : Rires Garantis au Théâtre des Variétés

Le metteur en scène Jean-Luc Moreau et la comédienne Marion Lahmer étaient les invités de Christophe Mory dans Culture Club pour parler de leur pièce actuelle, «Panique en coulisses», au théâtre des Variétés. Adapté de l’œuvre de Michael Frayn, le spectacle présente une comédie en trois actes identiques ou presque, vue depuis les coulisses, transformant erreurs et conflits en pur divertissement.

Chaque acte expose les mêmes scènes sous un nouvel angle, révélant des disputes hilarantes et des accidents comiques. Les portes claquent et les egos s’entrechoquent, offrant au public un délice de fous rires. Les faux pas des personnages alimentent le spectacle, et le désordre sur scène devient synonyme de succès, faisant de cette pièce un incontournable depuis plus de quatre décennies.

Nadir Hammaoui, chroniqueur, n’a pas caché son admiration pour cette production qui célèbre les imperfections du théâtre. «Panique en coulisses» promet une soirée de rires ininterrompus, prouvant que le véritable art peut émerger du chaos le plus complet.