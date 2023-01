La semaine de Culture Club du 23 au 27 janvier

L'expo de Rembrandt au Musée du Louvre, Marie-Hélène Lafon présente son ouvrage «Sources», les sorties cinéma avec « Babylon », « L’homme à la peau de serpent » et « Youssef Salem a du succès. » Le guide «Pour préparer le mariage » du Père jésuite Patrick Langue et l'actualité théâtrale complètent la semaine de…

L’expo Rembrandt au Louvre

Nombre de collections permanentes sont occultées au profit d’expositions temporaires. Au Louvre, une partie de l’aile Richelieu est consacrée au peintre et graveur néerlandais Rembrandt. La Ronde de nuit, le Christ dans la tempête sur la mer de Galilée ou encore la leçon d’anatomie du docteur Tulp sont parmi ses œuvres les plus célèbres. En 1671, Louis XIV achète 34 tableaux de Rembrandt.

Mélina de Courcy et Stéphane Coviaux vous emmènent à la découverte d’un des artistes phares du Roi-Soleil.

«Les Sources » de Marie-Hélène Lafon

Un monologue intérieur sur les violences conjugales, un récit à trois voix : un père, une mère et leur fille ainée dans une ferme de la Creuse. « Les Sources » c’est le dernier roman de Marie-Hélène Lafon (Ed Buchet-Chastel). Elle était l’invitée du Culture Club de ce mardi 24 janvier :

Les sorties Ciné

Les chroniqueurs Marie-Noëlle Tranchant, Dominique Borde et Bernard Médioni y vont de leur critique sur les sorties ciné.

« Babylon » retrace les origines du cinéma hollywoodien avec Brad Pitt, « L’homme à la peau de serpent » met en scène Val Xavier, un jeune musicien révolté et vagabond, chassé de la Nouvelle-Orléans.

Pour clôturer ces sorties ciné, « Youssef Salem a du succès » vous plonge dans le quotidien d’un écrivain qui trouve enfin son succès.

« Pour préparer le mariage » du Père jésuite Patrick Langue

Le Père jésuite Patrick Langue présente son guide «Pour préparer le mariage» (Editions jésuites) accompagné de Jean-François Rod (La Procure). Fruit de la préparation individualisée de plus de trois cents couples et de leur suivi de longues années durant, l’auteur s’adresse aux « fiancés » afin de les aider dans leur préparation à la vie conjugale mais aussi à ceux qui les accompagnent vers le mariage.

L’actualité théâtrale avec Jean-Luc Jeener et Nadir Hamaoui

Pour le théâtre, sortez vos calepins, voici les pièces à ne pas manquer :

Au théâtre Conseil, « Arsène Lupin » vous emmène dans une pièce à voir en famille (XXème siècle).

« Fin de Partie » de Samuel Beckett au théâtre de l’Atelier.

« Cyrano m’était conté » au théâtre du Café de la Gare.

« Astride » ou « l’acerbe » à la Comédie Bastille.

« Au bonheur des dames » au guichet Montparnasse

« Jamais Plus » et « La Chambre des merveilles » au théâtre des variétés.

« Roméo et Juliette » au Lucernaire

Pour finir, on vous emmène au Théâtre du Nord-Ouest parisien pour aller voir « Don Juan », « l’école des fans », « le maître de Santiago » et « le Cardinal d’Espagne. »