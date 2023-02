La riche semaine de Culture Club du 6 au 10 février

Le musée Gustave Moreau, «Ce pays qu’on appelle » d’Ariane Bois, les sorties cinéma avec « Astérix et Obélix l’Empire du Milieu. » à l’affiche. « L’affaire » de Tangi Cavalin, et l'actualité théâtrale complètent la semaine de Culture Club.

Le Musée Gustave Moreau

Gustave Moreau s’était autoproclamé « ouvrier assembleur de rêve« . De la génération symboliste, le peintre veut que le spectateur et l’œuvre communiquent. Cultivant le mystère autour de sa technique, « il a le goût du détail ornemental » rappelle Christophe Mory. Le musée se visite au 14 rue de la Rochefoucauld à Paris :

« Ce pays qu’on appelle » d’Ariane Bois

« C’est l’histoire de Léonard Stein, dit Léo, caricaturiste de presse arrêté par des gendarmes français pour être déporté à Dachau puis au camp des Milles près d’Aix-en-Provence. Il rencontre Margot Keller, volontaire marseillaise d’un réseau de sauvetage. Amoureux, ils débutent le long chemin initiatique vers l’union » résume Christophe Mory. Ariane Bois a mené une véritable enquête historique, qu’elle dévoilait sur notre antenne.

Les sorties Ciné

« Astérix et Obélix – L’Empire du Milieu » prend la tête du box-office français avec 1,8 millions d’entrées. Mais les célèbres gaulois ne sont pas les seuls à l’affiche cette semaine. Retrouvez également « Le pire voisin du monde » de Marc Forster avec Tom Hawks jouant un dépressif suicidaire dont la vie va être illuminée par l’arrivée de voisins particuliers. « Knock at the cabin », l’histoire d’une famille, prise en otage, qui doit faire un choix impossible . Enfin « Aftersun », l’histoire de Sophie qui se remémore des vacances avec un père qu’elle ne connait peut-être pas si bien que cela.

Retrouvez les critiques de Marie-Noëlle Tranchant, Dominique Borde et Bernard Médioni pour ces quatre films à l’affiche :

« L’affaire » de Tangi Cavalin

Comment se fait-il qu’on puisse à l’intérieur de l’Église et à l’intérieur d’un ordre, développer une singulière théologie ?

Tanguy Cavalin, historien, publie « L’Affaire – les dominicains face au scandale des frères Philippe » . Un livre-enquête sur les frères Philippe de 900 pages. Il était l’invité de Christophe Mory :

Spéciale « Madame Ming » avec Eric-Emmanuel Schmitt

Son nouveau spectacle est adapté du roman d’Eric-Emmanuel Schmitt, « Les dix enfants que Madame Ming n’a jamais eus ». Xavier Lemaire, metteur en scène, livre les coulisses de cette pièce qui se joue au Théâtre « Rive Gauche » :