Qui étaient les samouraïs ?

« C’est un personnage, c’est une figure qui a été tellement longtemps idéalisée, pour servir à la fois les dessins insulaires et puis correspondre à nos critères, qu’il a fallu du temps pour lui redonner un peu forme humaine si j’ose dire » explique Julien Peltier. L’historien en a fait un ouvrage “Le guerrier japonais en ombre et lumière” aux éditions Perrin.

Si le Samouraï est bien un guerrier, peut-on le comparer pour autant au chevalier occidental ? Il est vrai qu’ils sont portés par l’obsession de l’honneur, « de règles qui ont justement régler le combat, la confrontation sont importantes néanmoins, chez le samouraï, on sent quand même beaucoup plus de pragmatisme. C’est à dire que souvent, pour aller pour aller vite, la fin justifie les moyens. Le recours à la ruse ou à des procédés qu’on pourrait considérer selon nos propres critères comme déloyaux n’est pas nécessairement un problème. Ça vaut d’ailleurs pour la trahison, y compris en plein cœur de la bataille, cas qui émaillent abondamment l’histoire du Japon. » détaille Julien Peltier.

Les samouraïs ne sont pas non plus une caste. En tout pas jusqu’au premier Moyen-Age japonais (de 1185 au XVIe siècle). La bataille de Sekigahara (1600) va changer la donne. Considéré comme le plus grand rassemblement de samouraïs, l’affrontement va entraîner le pays du Soleil Levant dans une paix relative (la période Edo). « Là effectivement, souligne l’historien, on voit se former des catégories beaucoup plus compartimentées, et le samouraï désormais va constituer une forme de caste. (…) Avant cette cristallisation des classes sociales, (…) il suffit parfois d’être un ashigaru, l’un de ses fantassins aux pieds légers, qui accompagne les armées en campagne et qui améliore l’ordinaire, du fait de rapine et de butin. Il suffit parfois de montrer un certain talent militaire pour pouvoir se hisser au sein de cette de cette catégorie et parfois jusqu’au pinacle, jusqu’au sommet. Et puis effectivement, à partir du début du 17e siècle, la donne change et il va s’agir de plutôt d’un titre héréditaire. »

Quel rôle dans la persécution des chrétiens ?

Important selon Julien Peltier, « certains des premiers convertis et des plus influents seront plutôt des guerriers et des samouraïs. Et puis, à compter du grand bouleversement, là encore du début du 17e siècle, du changement de pied complet du nouveau régime des Tokugawa qui avait vu d’un bon œil l’arrivée de ces missionnaires et surtout ce que ça pouvait aussi représenter en termes d’apport de technique pour le Japon. Là, d’un seul coup, le ton se durcit effectivement et on entre dans une phase de répression de plus en plus dur. Les missionnaires sont expulsés et les convertis sont contraints d’abjurer et souvent effectivement des guerriers vont jouer un rôle très important dans ces persécutions. »