Radio Notre Dame vous emmène en pèlerinage à Lourdes

C’est devenu un rendez-vous incontournable de l’été ! Comme tous les ans, nous vous emmenons à Lourdes, au cœur du pèlerinage national. Pour cette 149 ème édition, placée sous le signe de l’espérance, près de 4500 pèlerins sont attendus. » Avec Marie, devenons témoins de l’espérance », une thématique qui résonne particulièrement au cœur d’un sanctuaire frappé par deux années de crise sanitaire. L’Hospitalité de Notre Dame du Salut a lancé cette année un nouveau service : le chemin des signes ! De la Grotte de Massabielle, aux chapelles des Lumières en passant par le geste de l’eau, les hospitaliers accompagnent et guident des petits groupes à travers le Sanctuaire, prenant des temps de prières, de la rencontre et du partage. Une manière de redécouvrir les signes et l’Histoire de Lourdes et des apparitions.

Comme tous les ans, les pèlerins pourront également assister à de nombreuses conférences données par des « Grands Témoins », la messe, et des soirées d’adoration et de louanges.

Notre programme du 12 au 16 août :