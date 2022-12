Corrida : le débat toujours dans l’arène

Francis Cabrel dans « La Corrida » disait « Est-ce que ce monde est sérieux ? » Les faits divisent, certains sont contre et d’autres la défendent ardemment.

Entre tradition culturelle pour les uns, « mise à mort d’un innocent » pour les autres, le débat reste plus que jamais ouvert.

Francis Cabrel dans « La Corrida » chantait « Est-ce que ce monde est sérieux ? » dans cette chanson de 1994 ouvertement anti-corrida, le poète faisait parler un taureau quelques minutes avant d’entrer dans l’arène. Près de trois décennies plus tard, le débat est toujours vif. Si la loi destinée à interdire le spectacle tauromachique a été rejetée par la commission des lois le 16 novembre dernier, les partisans et les opposants semblent irréconciliables.

Prudente, l’Église ne cherche pas à se positionner. « La société change de mentalité vis-à-vis des animaux, » affirme le père Jacques Teissier, aumônier des arènes de Nîmes. L’auteur de « L’éternel scandale » défend cette philosophie de la corrida en mettant en avant le devoir des hommes envers les animaux. L’idée défendue est la suivante, la mise à mort du taureau serait exprimée par un combat visant le respect entre l’animal et le torero.

Du côté des opposants, autre son de cloche

Thierry Hély, président de l’association anti corrida (FLAC) le reconnaît : « J’admet qu’on peut trouver un esthétisme dans la corrida, mais la souffrance de l’animal ne doit pas en être oubliée pour autant. » nuance cet ancien rugbyman. Il affirme qu’au niveau biologique, « il n’y a pas forcément de différence entre l’homme et l’animalmais qu’au niveau humain et par les prises de décision, l’homme s’en distingue. »

La question est donc la suivante: comment être en faveur de la mise à mort d’un animal innocent ?

Le Père Guy Gilbert confiait que la violence de ce « spectacle » était complètement en contradiction avec le message de paix de l’Église.

À l’heure ou les pro corridas défendent la culture et le respect de l’animal dans le combat, les anti corridas leur opposent un non respect de l’animal et un spectacle cruel.

Une chose est sûre, ce débat rejeté de l’arène politique va continuer de susciter la controverse dans l’opinion.