Le pèlerinage de Radio Notre Dame en Terre Sainte

Après 3 ans d’interruption à cause du Covid, Radio Notre Dame reprend la route de la Terre Sainte en partenariat avec Ictus Voyages. La radio emmène ses auditeurs en pèlerinage à Bethléem, Nazareth, au Lac de Tibériade et à Jérusalem. Bruno Courtois, Directeur de Radio Notre Dame et Monseigneur Patrick Chauvet, recteur de la cathédrale de…