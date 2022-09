Journées européennes du patrimoine, retrouvez nos émissions sur le patrimoine religieux

Ce week-end, le patrimoine ouvre ses portes au public pour les Journées européennes du patrimoine. Le thème choisi est Patrimoine durable. L’occasion de découvrir nos émissions consacrées au patrimoine religieux.

Le Grand Témoin avec Pierre Ouzoulias, rapporteur de la mission d’information sur l’état du patrimoine religieux :

Les journées du patrimoine sont aussi bien installées dans le paysage que les monuments qu’elles sont destinées à faire connaître et aimer aux Français. Mais le patrimoine ne se limite pas à quelques édifices prestigieux ou à des bâtiments classés. De grandes inquiétudes planent sur l’état du patrimoine religieux : on ne parle pas ici de la restauration de Notre-Dame qui a la chance d’être au cœur de Paris mais d’une partie des 100 000 lieux de cultes encore en activité ou non sur le sol français et que les collectivités publiques peinent à entretenir, du fait de la sécularisation de la société, des contraintes budgétaires accrues des communes et des regroupements de paroisses.

Le Témoignage du jour avec Mgr Ribadeau-Dumas au micro de Marie Folliot

Alors que le démarrage effectif des travaux de reconstruction de la flèche, des voûtes et des charpentes vient d’être annoncé, le Village du chantier de Notre Dame ouvre ses portes à l’occasion des Journées européennes du patrimoine pour vous permettre de rencontrer les compagnons et acteurs à l’œuvre dans cette restauration exceptionnelle. En attendant, réécouter Mgr Olivier Ribadeau-Dumas, nouveau recteur-archiprêtre la cathédrale.

La visite de la basilique Saint-Denis avec Mgr Delannoy, évêque de Saint-Denis dans l’Ame des Lieux

Quarante-deux rois, trente-deux reines, soixante-trois princes et princesses, bienvenue à la basilique Saint Denis. La nécropole royale ouvre ses portes pour des visites guidées samedi 17 septembre et dimanche 18 septembre. Mgr Pascal Delannoy, évêque de Saint-Denis nous l’avait fait visité en août dernier. Une émission à réécouter :