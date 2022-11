Armide de Gluck : un spectacle féérique à l’opéra-comique

Voilà une soirée rafraichissante qui comble les très nombreux mélomanes, présents à la première représentation d’Armide de Gluck à l’opéra-comique. La légende de ce couple célèbre, Armide et Renaud chantée en son temps par le Tass en sa « Jérusalem délivrée » a inspiré le librettiste « Quinault» d’abord pour Lully puis un siècle plus tard pour Gluck qui s’en empare. C’est l’histoire de la belle princesse de Damas, qui grâce à ses charmes magiques et sadiques attire les croisés et les retient dans son palais ; mais le beau chevalier Renault non seulement lui résiste mais délivre ses compagnons ! Et, drame absolu, Armide tombe éperdument amoureuse de lui ; la mise en scène de cette production (Lilo Baur) reste fidèle au texte de cette belle histoire d’amour, de vaillance et de haine. elle se déroule comme dans un joli comte plein de douceur et de suavité. L’élégance, le raffinement semblent plus important ici que l’illustration de l’aspect dramatique.

Armide, (Véronique Gens soprano) qui interprète divinement ce rôle principal nous émeut dans son personnage de femme meurtrie, blessée par le dépit amoureux mais on ne ressent jamais la cruauté qui caractérise le personnage ; Renault (Ian Bostridge célèbre ténor) ne démérite pas face à cette interprétation exemplaire de Véronique Gens. Leur duo d’amour, puis le désespoir d’Armide lorsque Renaud la fuit sont des grands moments d’opéra. Le chœur des Eléments « incarne et chante merveilleusement le chœur des démons et celui des plaisirs… « Que ces lieux sont charmants, Pour les heureux amants » certes les décors contribuent à ce climat naïf et poétique ainsi que les jolis costumes. Pas d’erreur pour les voix toutes de qualité,

Les musiciens de l’ensemble des « Talens » que dirige Christophe Rousset nous rappellent la beauté de cette musique très théâtrale,

Le public, vraiment heureux, manifeste son plaisir en faisant de cette soirée un vrai succès.

Edith Walter