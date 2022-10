Une justice à bout de souffle ?

Un dossier aussi complexe que l'affaire Lola justifie une procédure longue afin d’apporter aux victimes et aux proches toutes les réponses. C'est le respect des victimes qui prime.

Ce lundi 31 octobre, dans le Témoignage du jour, Marie Foliot recevait Maitre Frédéric Picard, avocat au barreau de Versailles.

Par Eléonore Moreau

Le 24 juillet dernier, l’Ifop publiait un sondage annonçant que les Français n’ont jamais été aussi mécontents de la justice. 73 % d’entre eux pensent que la justice fonctionne mal, un bond de 10 % par rapport au dernier sondage effectué cinq ans plus tôt.

Et les illustrations de ce sondage sont nombreuses : Cyril Hanouna clamant la nécessité d’une justice expéditive, un père de famille passant à tabac un adolescent qu’il soupçonne d’avoir agressé sexuellement sa fille de 6 ans. « Le temps de l’émotion est tout à fait normal » reconnaît Maître Frédéric Picard. Il rappelle toutefois que la justice doit prendre son temps pour qu’elle soit bien faite, plutôt que de « retrouver la justice expéditive du tribunal révolutionnaire qui fait défiler directement les accusés à la guillotine.«

« L’instruction prend plusieurs années et c’est normal » explique Maître Picard, n’en déplaise à ces 31 % de Français du sondage Ifop qui évoquent une justice qui fonctionne « très mal ». La réalité, c’est qu’un dossier aussi complexe que l’affaire Lola justifie une procédure longue afin d’apporter aux victimes et aux proches toutes les réponses. C’est le respect des victimes qui prime. La procédure pénale est aujourd’hui façonnée par la loi du 15 juin 2000. Cette loi garantit des droits aux victimes comme celui de se constituer partie civile ou d’intervenir au cours de l’audience. C’est aussi cette même loi qui définit la présomption d’innocence. Ainsi, un individu ne peut être considéré coupable tant qu’il n’a pas été définitivement jugé coupable par un tribunal, et cela, même s’il est fortement suspecté d’avoir commis une infraction.

Pour Frédéric Picard, les victimes ont besoin de comprendre pourquoi. Une démarche qui peut rallonger un procès puisqu’il s’agit de déterminer si l’auteur de l’infraction a fait preuve de discernement. Par cela, on entend la capacité d’un individu à distinguer le bien du mal, les actes autorisés des actes interdits. Cela permet de comprendre l’intention derrière l’acte commis et donc d’y apporter la sanction appropriée.



La justice manque cruellement de moyens, un avis partagé par Maître Picard : planning trop chargés, effectifs insuffisants … Certaines affaires ne devraient pas mettre aussi longtemps à être jugées. Inévitablement, certains viennent se substituer à la puissance publique, comme ce père de famille évoqué au début de cet article. Placé sous contrôle judiciaire, il a justifié ses actions par un manque d’implication de la police dans l’affaire. Il a donc voulu se faire justice lui-même, il sera jugé pour violences. La victime n’a pas porté plainte, mais le procureur s’est saisi de l’affaire.

Magistrats, avocats et greffiers appellent à une mobilisation le 22 novembre suite au décès de Marie Truchet le 18 octobre. Juge et vice-présidente du tribunal correctionnel de Nanterre, elle est décédée en pleine audience d’une crise cardiaque causée par le stress et la surcharge de travail dû au manque d’effectifs. Pourtant, depuis trois ans, le budget de la justice est augmenté, chaque année, de 3 %.