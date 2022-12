Trouble d’identité et les livres perdants face aux réseaux sociaux.

L’identité de sexe, phénomène majeur chez les jeunes

La question de l’identité sexuelle est omniprésente dans le débat aujourd’hui aussi bien politique que sociétale. Aujourd’hui d’ailleurs, on ne parle plus de sexe mais de genre. En France, le nombre d’adolescents qui veulent changer de sexe explose. Il a été multiplié par dix en sept ans, selon l’Assurance maladie. Aude Mirkovic, juriste et essayiste, revient sur ce phénomène grandissant d’années en années, au micro de Marie Foliot :

Des jeunes opposés à la lecture ?

Nathanaël Mion, membre du café le Dorothy, explique pourquoi il est important que des jeunes découvrent la foi par la lecture. L’invité de la Question du Jour a mené plusieurs enquêtes à ce sujet, « les enfants lisent davantage en présence d’un adulte. “ a-t-il pu constater.