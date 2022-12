À quoi va servir le tribunal pénal canonique national ?

L’Eglise catholique en France a installé lundi 5 décembre à Paris une structure nouvelle dans le droit canonique de l’Eglise catholique: un tribunal pénal canonique national (TPCN)

Suivant les préconisations du rapport de la Ciase, la création de ce tribunal par l’Eglise en France s’inscrit dans les différentes mesures décidées pour répondre aux scandales des violences sexuelles perpétrées au sein de l’Eglise. Ce TPCN jugera les délits canoniques commis par des clercs ou des laïcs. Il ne se substitue pas à la justice civile. Il pourra être saisi pour des cas d’abus de confiance, d’abus spirituels (sans dimension sexuelle), ou encore de délits financiers, selon la Conférence des évêques de France et sera compétent pour juger les cas de prêtres ou laïcs coupables de violences sexuelles sur personnes majeures. En revanche, le tribunal ne pourra juger les « delicta graviora », ces causes sont réservées à Rome et concernent notamment certains délits contre la foi et la dignité des sacrements, la pédocriminalité ainsi que les affaires mettant en cause les évêques. Néanmoins, le Saint-Siège peut déléguer le droit de juger une cause particulière au TPCN.

Constitués de 13 membres, qui ont prêté serment, huit sont prêtres et cinq sont des laïcs. « Nous sommes le seul pays à avoir pour l’Eglise un tribunal spécialisé dans les questions pénales » et ayant « une compétence nationale », a assuré Mgr Joseph de Metz-Noblat, évêque de Langres (Haute-Marne) et président du Conseil pour les questions canoniques à la CEF, admettant cependant un « antécédent aux Pays-Bas », qui comprend sept diocèses quand la France en compte une centaine.

Pourquoi un tribunal national ?

Le Tribunal Pénal Canonique National sera saisi des mêmes affaires relevant jusqu’à présent des tribunaux diocésains ou interdiocésains. Mais il était reproché à l’évêque d’être à la fois juge et partie (il pouvait être juge d’un prêtre de son propre diocèse) dans une affaire. Et les juridictions de l’Eglise n’étaient pas toujours dotées de personnel suffisamment nombreux ou suffisamment formé en droit canonique.

Le tribunal permettra, dès janvier, que les causes soient dépaysées, « ce qui est une garantie d’indépendance », a-t-on assuré à la CEF. Toute personne peut le saisir pour des faits impliquant un catholique (clerc ou laïc) au sein d’une activité écclésiale. Le panel de sanctions prononcées vont l’interdiction d’exercer un ministère à l’excommunication. Le tribunal peut aussi condamner le coupable à verser des dommages et intérêts aux victimes parties civiles au procès canonique.

Pour la Conférence des évêques de France, il s’agit de renforcer les compétences et l’harmonisation de la jurisprudence.