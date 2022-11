l’IVG dans la Constitution, Coupe du monde et politique, le cinéma en crise – Au cœur de l’actu #11

Coupe du monde : Jacques Vendroux, journaliste quinze étoiles

Un mois de compétition, 64 matchs, un seul vainqueur. Depuis le 20 novembre et jusqu’au 18 décembre, 32 équipes nationales s’affrontent au Qatar pour l’évènement sportif le plus regardé sur la planète: la Coupe du monde de football. L’Equipe de France, victorieuse de l’Australie lors de son premier match, affrontera le Danemark, samedi 26 novembre à 17h. Jacques Vendroux, actuellement au Qatar, était l’invité de Marie Foliot. Le journaliste d’Europe 1 voit chez les Bleus une force intérieure : « c’est de l’affect, elle me fait penser à la France de 98 avec Blanc, Deschamps, Barthez, ça me fait penser à l’équipe de Platini en 1984, il y a de l’affect et des sourires. Cette équipe donne envie d’avoir envie. » souligne-t-il. Attaquant sa 15e Coupe du monde, Jacques Vendroux rappelait que politique et sport se mélangent depuis déjà de nombreuses années.

IVG : la proposition de loi constitutionnelle adoptée par les députés

L’Assemblée nationale s’est prononcée jeudi 24 novembre en faveur de l’inscription du droit à l’IVG dans la Constitution. Initiée par des députés de La France Insoumise, la proposition de loi constitutionnelle « visant à garantir le droit à l’interruption volontaire de grossesse » a été adoptée à 337 voix pour, 32 contre et 18 abstentions à l’Assemblée nationale. La gauche et la majorité souhaitent ainsi que le droit à l’avortement soit inscrit dans l’article 66 de la Constitution.

Réécoutez le Grand Débat de ce vendredi 25 novembre avec Antoine Assaf, écrivain et philosophe, Olivier Durand – Mille, ancien journaliste politique au Figaro et Marc Lomazzi, journaliste, ancien rédacteur en chef adjoint du Parisien :

Le cinéma est-il en crise ?

La crise sanitaire a entrainé la fermeture des salles de cinéma. Depuis la réouverture, la traversée du désert ne semble pas terminée. Si les plateformes de streaming comme Netflix sont pointées du doigt, les Français ont vraisemblablement changé leurs habitudes. Le mois de septembre de cette année a été particulièrement noir bien que depuis, le public semble revenir dans les salles. Alors y a-t-il vraiment une crise du cinéma ? Quels films ont la faveur du public ? Les analyses d’Etienne Sorin, journaliste culture au Figaro, d’Eric Lagesse, directeur de Pyramide distribution et co-président du syndicat des distributeurs indépendants (SDI) et d’Alexandra Henochsberg, directrice de l’entreprise de distribution de film Ad Vitam au micro de Marie Foliot :