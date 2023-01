Les dirigeants du monde entier rendent hommage à Benoît XVI

Le pape émérite est mort ce samedi 31 décembre. Depuis les dirigeants du monde entier saluent le courage, l’intelligence et l’humilité de Benoît XVI. En France, dans un communiqué, Mgr Eric de Moulins-Beaufort, président de la Conférence des évêques de France et archevêque de Reims a rappelé le « grand interprète, lucide et courageux, exigeant quant…

Le pape émérite est mort ce samedi 31 décembre. Depuis les dirigeants du monde entier saluent le courage, l’intelligence et l’humilité de Benoît XVI.

En France, dans un communiqué, Mgr Eric de Moulins-Beaufort, président de la Conférence des évêques de France et archevêque de Reims a rappelé le « grand interprète, lucide et courageux, exigeant quant à la vérité, fidèle à la Tradition mais libre de toute nostalgie » qu’a été Benoît XVI lors du Concile Vatican II.

Prions pour le pape émérite Benoît XVI. Que Dieu lui ouvre les portes de sa maison. Son intelligence lucide, sa capacité à contempler et à dire la bonté de Dieu, sa recherche inlassable de la vérité et sa liberté intérieure, ont été des lumières pendant des décennies. pic.twitter.com/aUbYpcm0fQ — Mgr de Moulins-Beaufort (@Mgr_EMB) December 31, 2022

Mgr Laurent Ulrich, archevêque de Paris, a salué « celui qui se présentait, le jour de son élection, comme un simple et humble travailleur dans la vigne du Seigneur », rappelant que Benoît XVI a « marqué durablement et en profondeur l’Eglise de ce début de XXIe siècle, qu’il a aimée et servie tout au long de sa vie. »

« Le pape Benoît XVI était l’un des plus grands théologiens de son temps, attaché à la foi de l’Église et fidèle à sa défense », a déclaré Mgr Justin Welby, archevêque de Canterbury et primat de l’Eglise d’Angleterre dans un communiqué, saluant la démission « courageuse et humble » de Benoît XVI qui « reconnaissait la fragilité humaine qui nous affecte tous. »

In his life and ministry, Pope Benedict XVI directed people to Christ. I join with Pope Francis and all the Catholic Church in mourning his death. May he rest in Christ’s peace and rise in glory with all the Saints.



My statement: https://t.co/b1COzzT2S1 pic.twitter.com/NjGPprL1uI — Archbishop of Canterbury (@JustinWelby) December 31, 2022

Le patriarche de l’Eglise orthodoxe russe Kirill a aussi salué la mémoire de l’ancien pape Benoît XVI, célébrant un « éminent théologien » et défenseur des « valeurs traditionnelles« .

L’hommage des dirigeants du monde entier

Sur Twitter, Emmanuel Macron, qui n’a connu que le pontificat de François lui a également rendu hommage :

Mes pensées vont aux catholiques de France et du monde, endeuillés par le départ de Sa Sainteté Benoît XVI, qui œuvra avec âme et intelligence pour un monde plus fraternel. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 31, 2022

Si Jacques Chirac et François Hollande n’ont pas rencontré Benoît XVI, Nicolas Sarkozy s’était rendu deux fois au Vatican avant de recevoir le pape émérite en France en 2008, il lui a rendu hommage sur Instagram : « Ayant eu le privilège de rencontrer Sa Sainteté Benoît XVI à plusieurs reprises, et notamment lorsque je l’ai officiellement accueilli en France au mois de septembre 2008, je ressens une peine profonde à l’annonce de sa disparition. Il y avait chez cet homme pourtant chargé du poids immense de l’Eglise Universelle autant de bonté, d’attention et d’écoute que d’intelligence. Nos conversations ont eu pour moi une grande importance et elles continueront à m’accompagner. »

Le chancelier allemand a rapidement réagi à la disparition du pape : « En tant que pape « allemand », Benoît XVI était pour beaucoup, et pas seulement ici, un dirigeant particulier de l’Eglise. Le monde perd une figure marquante de l’Eglise catholique, une personnalité combative et un théologien intelligent. Mes pensées vont au pape François. »

Als „deutscher“ #Papst war #BenediktXVI. für viele nicht nur hierzulande ein besonderer Kirchenführer. Die Welt verliert eine prägende Figur der katholischen Kirche, eine streitbare Persönlichkeit und einen klugen Theologen. Meine Gedanken sind bei Papst Franziskus. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) December 31, 2022

Lula, président du Brésil avait reçu Benoit XVI lors de de son voyage apostolique : « J’ai reçu avec tristesse la nouvelle du décès du pape émérite Benoît XVI. Nous avons eu l’occasion de converser lors de sa visite au Brésil en 2007 et au Vatican sur son engagement envers la foi et les enseignements chrétiens. Je souhaite du réconfort aux fidèles et aux admirateurs du Saint-Père. »

Recebi com tristeza a notícia da morte do papa emérito Bento XVI. Tivemos a oportunidade de conversar na sua vinda ao Brasil em 2007 e no Vaticano, sobre seu compromisso com a fé e ensinamentos cristãos. Desejo conforto aos fiéis e admiradores do Santo Padre.

📸: @ricardostuckert pic.twitter.com/A0vEPBltqv — Lula (@LulaOficial) December 31, 2022

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak s’est dit « attristé » par la mort de Benoît XVI, saluant également la mémoire d’un « grand théologien« . « Je suis attristé d’apprendre le décès du pape émérite Benoît XVI. C’était un grand théologien dont la visite au Royaume-Uni en 2010 avait constitué un moment historique pour les catholiques et les non-catholiques de notre pays », a-t-il tweeté.

Le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres a rendu hommage au pape émérite décédé à l’âge de 95 ans, en louant dans un communiqué son « engagement tenace pour la non-violence et la paix ». « Ses puissants appels à la solidarité avec les populations marginalisées partout et ses exhortations à rétrécir l’écart croissant entre riches et pauvres sont plus pertinents que jamais », a souligné le chef de l’ONU.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a également réagi en rappelant que Benoît XVI avait « envoyé un signal fort avec sa démission ». « Il se voyait lui-même d’abord et avant tout comme un serviteur de Dieu et de son Eglise. Quand sa capacité physique a diminué, il a continué à servir, à travers ses prières ».

La dépouille de Benoît XVI sera exposée dès lundi 2 janvier pour permettre aux fidèles de se recueillir, ses obsèques auront lieu jeudi 5 janvier 2023.