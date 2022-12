Le sport, arme fatale ? – Stéphane Rozès décrypte l’imaginaire – un nouveau secrétaire général pour EELV.

Un nouveau secrétaire général pour le parti EELV, le décryptage d’Alexandra Beldjoudi au micro de Marie Foliot.

Un nouveau secrétaire général en juin prochain pour le parti d’EELV, un changement du nom de parti et l’analyse d’Alexandra Beldjoudi, c’est au micro de Marie Foliot que la conseillère départementale livre son opinion sur le parti et son avenir.

Les mentalités et l’intimité avec l’univers politique

Le politologue et ancien directeur général de l’institut CSA, Stéphane Rozès revient sur l’imaginaire au micro de Louis Daufresne. L’auteur de l’essai « L’imaginaire des peuples » croise les performances historiques et les acquis des sondages, la dissection des mentalités et l’intimité avec l’univers politique dans le Grand Témoin :

Le sport arme fatale ?

Le Rédacteur en chef de la revue Spectacle du Monde était au micro de Louis Daufresne, il décrypte le sport comme un arme, « panem et circenses, du pain et des jeux » rappelle Antoine Colonna, une arme à double tranchant selon lui.

La Coupe du Monde se déroulant actuellement au Qatar, le sport a-t-il pris une tournure politique ?