Annonce Ecclesia RH : l’offre d’emploi de la semaine

Cette semaine Ecclésia RH, cabinet de conseil pour les institutions chrétiennes, vous propose.

Aujourd’hui, Ziléos recrute un Responsable France (H/F), il s’agit d’un CDI, basé à Paris.

Ziléos répond aux questions de vie et de foi des jeunes de 11 à 25 ans en leur proposant des activités de qualité, dans le but de leur annoncer l’Évangile.

Ziléos recherche un Responsable pour la France, qui aura pour mission de développer l’association en France, d’assurer la formation des responsables des groupes locaux et d’assurer la bonne gestion de la structure.

Issu d’une formation supérieure, vous justifiez d’une expérience pastorale auprès de jeunes, avec une dimension missionnaire. Dynamique, autonome et créatif, vous avez le goût du terrain et des compétences avérées en termes de développement, tout en étant capable de suivre un budget et de consolider une organisation.

Pour postuler à cette mission, retrouvez l’offre sous la référence ZIL11… sur le site d’Ecclésia RH www.erh.fr, avec Ecclésia RH, bénévoles et salariés, donnez du sens à vos talents !