« Alma », l’histoire d’un boycott littéraire

La trilogie « Alma » (Gallimard) de Timothée de Fombelle publiée entre 2021 et 2022 a failli ne pas être traduite en anglais. Pour des raisons idéologiques.

Par Aliénor de Bonnières

Le voyage d’Alma aurait pu s’arrêter là pour les anglo-saxons. Cette trilogie raconte l’épopée d’une jeune fille, Alma, partie à la recherche de son petit frère emmené par des marchands d’esclaves et Joseph, jeune mousse chargé d’une mystérieuse mission de l’autre côté de l’Atlantique à l’époque de l’esclavage. Ce roman a été plébiscité par la jeunesse. Le journal Ouest France y a vu « une réussite » et il a obtenu le Prix Sorcières en 2021.

Mais ce livre a été menacé de boycott

Interrogé par nos confrères du Figaro en juin dernier, l’auteur Timothée de Fombelle, expliquait que son éditeur anglais Walker Books avait refusé de traduire la suite : « Ils ont aimé le livre, mais, en effet, et pour la première fois, ils ne le publieront sans doute pas…» déplorait-il.

Timothée de Fombelle l’assure, « Alma » s’inscrit « dans un but éducatif ». Il est mu par le désir de parler aux adolescents de l’esclavage d’un point de vue particulier, celui des captifs arrachés à leur famille et à leur pays pour participer à l’enrichissement d’une société étrangère.

La suite sera bien traduite in english

Mais les enfants ne seront pas privés de ce récit puissant et unique. Son manuscrit a donc trouvé un éditeur américain et britannique. « Mon livre a été publié et très bien accueilli aux Etats-Unis », s’est-il réjouit à Radio Notre Dame.

Doit-il cependant changer son approche du sujet à la suite de cette controverse ? « Je ne peux pas me changer moi-même. Je ne peux pas être descendant d’esclave, de personnes victimes de ce drame. Je préfère écrire, me faire confiance, travailler toujours plus pour que cette légitimité soit dans la précision de mon travail, mon écriture, la recherche gigantesque sur ce que je raconte. » Il pointe un problème de compréhension de ce qu’est la littérature : « une manière de vivre une autre vie que la nôtre, traverser des destins de ceux qui n’ont d’autres points communs avec nous, que celui d’être des êtres humains qui traversent des épreuves… »

L’aventure d’Alma dans la langue de Shakespeare a de beaux jours devant elle !