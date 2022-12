Coupe du monde : Messi et la litanie des Bleus

Une litanie des saints remasterisée pour la Coupe du monde ? Depuis la victoire des Bleus en demi-finale, vous avez surement dû recevoir, via l’application WhatsApp, un « vocal » commençant par « Oh tous les bleus gagnés pour nous » sur l’air de la litanie des Saints. Si cette reprise date de 2018, il faut croire qu’elle a encore du succès. Et contrairement à la chanson « Ramenez la Coupe à la maison » de Vegedream que l’on entend à chaque mariage depuis la deuxième étoile française, cette litanie revisitée mais pas réactualisée (N’Golo Kanté n’est pas dans le groupe) permet d’agrémenter votre bibliothèque musicale avec plus de douceur !

Si vous êtes catholique… et toujours sur WhatsApp, on vous a peut-être également envoyé un conseil liturgique pour ce dimanche : SURTOUT ne chantez pas « Venez divin Messi » à la messe dominicale. Pourquoi ? Il s’agit d’une boutade et si vous n’avez pas d’appétence footballistique et que vous ne suivez pas cette Coupe du monde, sachez tout de même que les Argentins ne comptent pas que le feu Maradona parmi leurs stars. Ils ont Messi, pas le Messie évidemment mais la « Pulga » comme il est surnommé. Virtuose du ballon et quasi dieu vivant dans son pays Lionel Messi sera l’homme à surveiller pour les Bleus ce dimanche.

Pas de Messi à l’horion dans le camp des Bleus, mais il y a Olivier Giroud devenu meilleur buteur des Bleus. Ce dernier rappelait l’importance du Christ dans sa vie. Par son parcours et son histoire de vie, l’attaquant milanais assume trouver la paix et la force sur et en dehors du terrain par la foi.

Olivier Giroud : « Je sais que rien n’arrive par hasard. Jésus a un plan pour chacun d’entre nous ». 🙏✝️



(TopChrétien)

France et Argentine se disputeront ce dimanche au Qatar une troisième étoile. Une quête d’étoile à laquelle nous sommes tous conviés à l’approche de Noël.