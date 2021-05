Père Pedro Opeka : « Quand je suis à Madagascar, mon bureau c’est la rue »

Jeudi 20 mai 2021, Yves Delafoy recevait le père Pedro Opeka, à l’origine de l’association Akamasoa qui lutte contre la pauvreté à Madagascar. En 30 ans, près de 25 000 familles ont pu reconstruire leur vie grâce à lui, les personnes de l’organisme, et vos dons.

Depuis près d’un an et demi, les radios évoquent les difficultés financières accentuées par la crise sanitaire. Mais dans certains pays, comme à Madagascar, cela fait des années que la pauvreté est présente. Neuf Malgaches sur dix viennent actuellement de passer en dessous du seuil de pauvreté. Depuis près de 30 ans, le père Pedro Opeka œuvre à l’aide de son association Akamasoa auprès des plus démunis.

Il y a 50 ans, le père Pedro Opeka arrivait à Madagascar. Deux choses l’ont frappé presque simultanément : d’un côté l’accueil, la joie de vivre et l’entraide présente parmi les gens, de l’autre ces personnes vivant au milieu des décharges publiques. » A cause de la misère et de la pauvreté, la solidarité commençait à s’effriter », se rappelle le père. En 1994, il monte son association Akamasoa et commence à récolter de l’argent. Il construit des logements avec l’aide des personnes sur place, et des écoles – d’abord maternelles, primaires, puis des collèges et des lycées. Aujourd’hui près de 7000 enfants ont pu être scolarisés grâce à la création d’écoles et chaque année ce sont 100 logements qui voient le jour.

« Le peuple a besoin qu’on lui rende sa dignité par le travail, explique le Père Pedro Opeka, quand je suis dans la rue on ne me demande pas des vêtements mais un travail ». En effet, les familles sont nombreuses et les enfants sont partout. Aujourd’hui encore il est difficile d’acheter un terrain, de s’installer, « un professeur va gagner 50 euros par mois, maximum 100 euros, raconte encore le Père Pedro Opeka, qui, déterminé déclare, j’irais jusqu’au bout du monde demander justice. »

Il est possible de faire un don à l’association Akamasoa via leur site web et de se procurer la bande-dessinée « Akamasoa, Père Pedro, l’humanité par l’action » qui retrace l’action du père, plusieurs fois cité pour recevoir le prix Nobel de la Paix.

