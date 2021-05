Un été avec Rimbaud et Sylvain Tesson

Le prix Renaudot 2019 revient ce printemps avec un ouvrage paru aux éditions Equateurs parallèles : « Un été avec Rimbaud ». Il y explique comment les voyages du poète ont inspiré sa littérature. A cette occasion, Sylvain Tesson était l’invité de Victor Loupan dans Culture Club.

L’un a conquis l’Europe puis l’Afrique, l’autre a traversé l’Islande, les steppes d’Asie ou encore l’Himalaya. S’il est difficile, voire hasardeux de comparer Arthur Rimbaud avec un auteur, quel qu’il soit, il est en revanche acceptable de lui trouver quelques points communs avec certains de ses contemporains. C’est le cas notamment de Sylvain Tesson, sommairement décrit comme “écrivain voyageur français” dans sa biographie Wikipédia. Rimbaud comme Tesson partagent tous deux la passion du voyage et de l’écriture. C’est peut-être inspiré de ces similitudes que Tesson a décidé d’écrire un « Été avec Rimbaud”, qui est paru début mai aux éditions Equateurs parallèles.

Le goût du voyage

Après la série d’émissions éponyme diffusée sur France Inter à l’été 2020, Sylvain Tesson a couché sur le papier les aventures de Rimbaud, depuis ses Ardennes natales jusqu’aux pistes d’Afrique. “Lire Arthur Rimbaud vous condamne à partir un jour sur les chemins”, annonce d’emblée Tesson. Lire Rimbaud, c’est avant tout prendre des chemins de traverse, loin de la littérature académique, à laquelle pourtant paradoxalement il se réfère. C’est d’ailleurs cette “littérature de cabinet de curiosité, celle que l’on trouve chez les brocanteurs, celles des cartes et des estampes” qui a inspiré le Sylvain Tesson écrivain que l’on connaît désormais. Géographe de formation, il navigue lui aussi entre une base académique stricte (hypokhâgne-khâgne) et une formation “de terrain” forgée grâce à ses années d’expédition à l’étranger. Un peu à l’image d’un Rimbaud « hybride » qui fait le terreau de son génie. Pour Tesson, rien ne sert de fumer du haschich pour s’inventer poète génial, sous-entend-il trivialement. Rimbaud, c’est donc bien plus que ça. Sous son costume de poète vagabond, “Rimbaud enfile des milliers de vers latins. Avant de rentrer dans l’espèce de génie magmatique, il y a eu un immense effort d’absorption de connaissances”.

Qu’est-ce que le génie aujourd’hui ?

“Il y a une espèce d’arrogance triomphatrice du libertarisme totalement débridé qui essaie de faire croire que c’est parce qu’on se dérègle qu’on arrive au génie”, ajoute Tesson. En d’autres termes, le génie ne se provoque pas, il se cultive. Or aujourd’hui, “la laideur a triomphé et nous nous sommes agenouillés devant elle”, constate l’écrivain. “Les rares fois dans notre pauvre existence où nous pouvons décrocher, cueillir, sentir une manifestation de beauté, saisissons-là, dans le paysage et dans les livres.”

Inutile de sillonner l’Afrique comme le prodigieux poète du 19e siècle pour connaître la beauté du monde. Un autre écrivain, tout aussi génial en son temps, l’a lui aussi rencontré, sans bouger de son lit. “Proust qui a toussé toute sa vie et qui écrivait avec des gants, a réinventé l’univers aussi, sans marcher”.

Que cherchait Rimbaud dans ses voyages ?

Quant aux réelles intentions de l’auteur du Bateau Ivre derrière cette quête de voyage, impossible de les connaître réellement, nous confie Tesson. “Chacun a voulu dire qu’il était un saint catholique ou un communard qu’il avait compris les révolutions à venir”. Peut-être est-il plus sage de ne plus chercher d’explications mais simplement de contempler l’auteur et ses oeuvres. “La volonté de savoir ce qu’il voulait nous enseigner nous occulte la beauté explosive de sa langue. A trop vouloir savoir ce que cache le diamant, on ne voit plus son étincellement.”