Réouverture des salles de cinéma : « Le combat est à la reconquête des spectateurs »

C’est une renaissance printanière pour le milieu de la culture. Le 19 mai sonne la réouverture de tous les lieux culturels, à commencer par les salles de cinémas. Pour en parler ce matin, Yves Delafoy recevait Richard Patry, président de la Fédération nationale des cinémas français dans Le Choix de la Rédaction.

Après six mois de fermeture, les salles obscures s’apprêtent à dérouler à nouveau leurs bobines de films. C’est avec une “immense joie” que Richard Patry, président de la Fédération nationale des cinémas français, attend ce moment. Près de 2000 lieux en France vont rouvrir leurs portes et “une centaine de circuits itinéraires” vont pouvoir à nouveau faire découvrir le 7e art aux quatre coins de l’Hexagone. La réouverture des salles se fera donc en plusieurs étapes à partir de ce mercredi 19 mai. Dès demain, les Français pourront circuler jusqu’à 21h et non plus 19h. Ce nouveau couvre-feu devrait bénéficier aux salles de cinéma qui pourront projeter leurs films ”jusqu’à 20h45, laissant le temps aux spectateurs de regagner leur domicile avant le couvre-feu”.

Des règles sanitaires strictes

Les salles observeront des règles sanitaires strictes : un fauteuil sur trois sera occupé : “chaque spectateur aura la garantie qu’il y aura deux fauteuils à sa droite et deux fauteuils à sa gauche”. Cette configuration doit permettre de respecter une jauge de remplissage de 35%. La distanciation sociale à l’entrée du cinéma devra être respectée ainsi que le port du masque obligatoire et l’utilisation de gel hydroalcoolique. Chaque salle proposera un sens circulatoire d’entrée et de sortie afin que les spectateurs ne se croisent pas. La mise en œuvre de ces contraintes supplémentaires n’inquiète pas Richard Patry qui compte sur un public d’ordinaire respectueux des règles. “Les amateurs de cinéma sont habitués à respecter le silence et le vivre-ensemble”, le temps d’un film. Puis dès le 9 juin, cette jauge passera à 66% avec un couvre feu fixé à 23h. Un fauteuil sur deux sera alors placé entre chaque personne.

“Nous préférons être aidé à 35% plutôt que d’être aidé à 100% mais de rester fermé”

Si cette configuration de réouverture demande à chaque cinéma une certaine forme de souplesse notamment dans l’organisation des grilles de programmes (pour éviter une massification de personnes dans le hall d’entrée, des séances terminant après le couvre-feu), l’enthousiasme est généralement partagé parmi la profession. Certes, la reprise en jauge restreinte n’est pas “viable économiquement” comme l’indique Richard Patry, mais la reprise est permise grâce au maintien d’un certain niveau d’aides “pour passer ce cap”. Le combat est ailleurs, comme le souligne Richard Patry. “Il est à la reconquête des spectateurs”. “Nous préférons être aidé à 35% plutôt que d’être aidé à 100% mais de rester fermé”, conclue-t-il.

Dès mercredi, les cinéphiles pourront donc bénéficier d’un choix pléthorique de films, restés en stand-by pendant six mois. Ce sont près de 400 films qui sont en attente, indique le professionnel. Et parmi eux, une majorité de films français. Cocorico donc sur le milieu du cinéma puisque les superproductions américaines sont, grâce à un “heureux” concours de circonstance, moins nombreuses.

Reconquérir la jeunesse

L’affluence s’annonce elle aussi au rendez-vous, avec un public généralement fidèle, malgré l’ombre des plateformes de streaming qui plane de plus en plus sur le grand écran. “Nous n’avons pas peur de ces plateformes”, tranche toutefois Richard Patry. “Le lieu premium pour voir le film reste la salle de cinéma. On a cette chance en France de considérer qu’un film est une œuvre audiovisuelle sortie en salle. La plupart du temps, les spectateurs de cinéma sont des gros utilisateurs de ces plateformes, donc c’est de la complémentarité”.

Reste tout de même à convaincre une population qui a déserté les salles obscures : la jeunesse. Biberonnés à Netfflix, Youtube et Amazon, ces jeunes doivent être de nouveau séduits par l’offre de cinéma. Un nouveau défi à relever d’après Richard Patry, qui mise à ce titre, beaucoup sur l’éducation.

Et puisqu’un bonheur n’arrive jamais seul, les amoureux d’art et de culture pourront également se rendre dans des expositions qui seront également accessibles aux visiteurs dès demain. Victor Loupan propose à ce sujet un gros plan sur une exposition dans l’air du temps : « Les peintres femmes« , au musée du Luxembourg qui réouvre aussi ses portes le 19 mai.