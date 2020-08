Ce 15 août : consécration de la ville de Paris aux Cœurs unis de Jésus et de Marie par Mgr Michel Aupetit

En ces temps d’incertitude face à la pandémie, ce smaedi à 11h00, Mgr Michel Aupetit a célébré la messe solennelle de l’Assomption dans la Basilique du Sacré-Cœur. Il a ensuite prononcé une prière de consécration de la ville de Paris aux Cœurs unis de Jésus et de Marie. De quoi redonner foi et espérance et se tourner avec humilité vers la Sainte Vierge et son fils.



Voici la prière de consécration prononcée par l’archevêque de Paris :

Seigneur Jésus,

En ce jour où nous célébrons l’Assomption de ta Sainte Mère au Ciel, nous voulons nous consacrer à ton Cœur Sacré d’où a jailli l’amour de Dieu, uni au Cœur Douloureux et Immaculé de ta Mère, la Très Sainte Vierge Marie.

Nous consacrons et confions à vos Cœurs unis, nos vies, nos familles, nos vivants et nos morts, et notre ville de Paris.

En cette période d’épidémie et d’incertitude qui menace les plus isolés et les plus fragiles, en ce temps de combat pour le respect de la vie et la dignité de la famille, nous Te demandons le courage de la Foi et la force de la charité, afin de témoigner au milieu du monde de ton amour victorieux du Mal.

Par l’intercession de Marie, Mère de Miséricorde et en réponse à l’interpellation du Pape saint Jean-Paul II il y a 40 ans, nous te prions, en cette basilique du « vœu national », d’affermir la France afin qu’elle retrouve la fidélité à l’Alliance avec la Sagesse éternelle, pour le bien de tous les hommes et de la création entière qui « attend la révélation des fils de Dieu » et « gémit en travail d‘enfantement » (Rm 8).

Nous t’offrons totalement nos vies, à toi qui es « le Chemin, la Vérité et la Vie », comme Marie s’est offerte en réponse à l’annonce de l’Ange :

« Voici la servante du Seigneur » (Lc 1, 38), et comme tu t’es offert en venant dans le monde : « Me voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté » (He 10, 9).

Nous te demandons par l’intercession de ta Mère et de saint Joseph, proclamé « Patron de l’Église Universelle » il y a 150 ans, de bénir et de protéger notre Église pour la rendre de plus en plus fervente et missionnaire, rayonnante de la Miséricorde divine auprès de tous.

« Jésus, j’ai confiance en Toi ».

Par la grâce de l’Assomption, tu as associé ta Mère à la victoire de la résurrection et tu l’as glorifiée en son corps et en son âme, signe de notre gloire à venir qui déjà resplendit en nous. Bénis-nous par l’intercession de Marie immaculée, écarte de nous tout péché et tout mal, transfigure-nous de la joie des enfants de Dieu, pour la gloire et la louange de notre Père.

Amen.