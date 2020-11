Lutte contre la pédophilie : l’Eglise publie son 3e rapport

Réunis du 3 au 8 novembre en Assemblée Plénière par visioconférence, les évêques de France ont fait le point ce jeudi 5 novembre sur la lutte contre la pédophilie au sein l’Église catholique.

« Relever ce défi si urgent et nécessaire »

Après un retour des quatre groupes de travail lancés en novembre 2018 sur le thème de la prévention, de la mémoire, de l’accompagnement des auteurs et des finances, Mgr Dominique Blanchet, évêque de Belfort-Montbéliard et vice-Président de la CEF, a présenté aux évêques le troisième rapport faisant le bilan de la lutte contre les abus dans l’Église.

« Si la route demeure encore longue pour faire advenir une Église qui soit une maison sûre pour tous, ce nouveau rapport souligne la ferme détermination des évêques d’aller plus loin et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour relever ce défi si urgent et nécessaire », écrit Mgr Luc Crepy, évêque du Puy-en-Velay et président de la cellule permanente de prévention et de lutte contre la pédophilie dans l’introduction.

Après un premier rapport en janvier 2017 et un second octobre 2018, ce troisième rapport d’une vingtaine de pages « donne une vision précise de la situation sur les deux dernières années (2018 à 2020) et permet ainsi d’évaluer le travail mené, tant au niveau local que national, dans l’accueil et l’écoute des personnes victimes, les formations des acteurs pastoraux travaillant avec des jeunes et des enfants, les outils de prévention et les collaborations avec les différents acteurs de la société civile ».

Il présente dans une première partie une mise à jour des chiffres de l’enquête réalisée en 2018 et dans une deuxième partie des repères sur les actions menées.

« La parole s’est libérée »

Ainsi, 320 victimes se sont manifestées auprès des évêques entre septembre 2018 et septembre 2020, soit près d’un tiers de plus qu’au cours des deux années précédentes. Un chiffre en nette augmentation depuis 2016 qui indique que la parole s’est libérée.

Parmi les raisons de cette augmentation, le rapport met en avant le perfectionnement des lieux pour recueillir leur parole : 83 cellules d’écoute sont réparties sur les diocèses, soit 12 de plus qu’en 2018, et les « référents diocésains » se multiplient sur le terrain. À cela s’ajoute un programme de formations : plus de 110 d’entre elles ont été organisées ces 24 derniers mois et ont touché environ 5 000 personnes.