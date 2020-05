Mois de Marie : Jour 3

« Chers frères et sœurs, contempler ensemble le visage du Christ avec le cœur de Marie, notre Mère, nous rendra encore plus unis comme famille spirituelle et nous aidera à surmonter cette épreuve ». Alors que nous faisons face à la pandémie de Covid-19, le 25 avril dernier, le pape François nous invitait à prier le Rosaire, durant tout le mois de mai. Nous répondons à son appel.

Mystères glorieux : La Résurrection

Le premier de ces mystères glorieux est la joie de Pâques, la résurrection du Seigneur. Ressuscité d’entre les morts, Jésus ne va pas se montrer à Pilate ni aux grands-prêtres mais seulement à ses disciples. Sans éclats si ce n’est la lueur du jour, le calme du soir, Jésus se manifeste aux femmes et aux apôtres. En montrant les plaies de sa Passion, il « soigne » l’incrédulité de Thomas. Le Christ est discret. Il vient nous rencontrer et nous enseigner que toute souffrance peut être dépassée.

Voici la demeure de Dieu parmi les hommes

R/ Chantez avec moi le Seigneur,

Célébrez-le sans fin.

Pour moi il a fait des merveilles,

Et pour vous il fera de même.

Il a posé les yeux sur moi,

Malgré ma petitesse.

Il m’a comblée de ses bienfaits,

En lui mon cœur exulte. L’amour de Dieu est à jamais

Sur tous ceux qui le craignent.

Son nom est saint et glorieux,

Il a fait des merveilles. Déployant son bras tout-puissant

Il disperse les riches.

Aux pauvres il donne à pleines mains,

A tous ceux qui le cherchent. Il se souvient de son amour,

Il élève les humbles.

Il protège et soutient son peuple,

Il garde sa promesse.

Méditation

«L’abaissement du Christ, acceptant de mourir pour les pécheurs, nous apprend à être humbles. Sa résurrection, qui précède celle de ses fidèles, nous fait participer à son élévation. Si nous mourons avec lui, avec lui nous vivrons, dit l’apôtre Paul. Si nous souffrons avec lui, avec lui nous régnerons ! (2 Tm 2,11- 12). Nous célébrons avec ferveur la première de ces deux conditions de l’existence humaine quand arrive la commémoration de la passion. La deuxième, nous la fêtons aux jours de Pâques.»

Saint Augustin, Sermon Denis 206,1

Prière

Au jour de la résurrection les femmes « embrassèrent » tes pieds Jésus (Mt 28, 9) qui pour venir à leur rencontre avaient fait un long chemin, jusqu’à entrer et sortir de la tombe. Elles t’embrassèrent les pieds qui avaient piétiné la mort et ouvert le chemin de l’espérance. A la suite de Marie qui t’a accueilli et suivi, nous sommes pèlerins en recherche d’espérance. Aujourd’hui dans la prière régulière et avec l’aide de ta Mère, nous nous serrons contre toi, Jésus Ressuscité. Nous tournons le dos à la mort et nous t’ouvrons nos cœurs, toi qui es la Vie.

Pape François

Intentions

– Jésus Ressuscité est le Crucifié. Dans son corps glorieux il porte, indélébiles, les plaies : blessures devenues fissures d’espérance. Comme Toi Marie, nous tournons notre regard vers lui pour qu’il guérisse les blessures de l’humanité accablée.

– Comme une nouvelle flamme, la Bonne Nouvelle s’est allumée dans la nuit : la nuit d’un monde déjà aux prises avec des défis du moment et maintenant opprimé par la pandémie, qui met à dure épreuve notre grande famille humaine. En cette nuit, la voix de l’Eglise a résonné : « Le Christ, mon espérance, est ressuscité ! ». Ô Marie, à Lourdes tu fais briller des cierges, encourage-nous à devenir des porteurs de lumière qui étincelle dans l’obscurité.

– En ce nouveau dimanche sans eucharistie communautaire, nous éprouvons la faim du Corps du Christ. Notre attente rejoint celle des apôtres. Nous reconnaissons sa présence au partage du Pain. Ô Marie, viens apaiser notre faim et qu’au sein de nos familles et lieu de vie, nous ayons le souci de partager la Parole de Dieu.

Je vous salue Marie

Récitation quotidienne du chapelet au Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes à 15h30

