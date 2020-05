Mois de Marie, Jour 27 : Les Mystères Glorieux – La résurrection

« Chers frères et sœurs, contempler ensemble le visage du Christ avec le cœur de Marie, notre Mère, nous rendra encore plus unis comme famille spirituelle et nous aidera à surmonter cette épreuve ». Alors que nous faisons face à la pandémie de Covid-19, le 25 avril dernier, le pape François nous invitait à prier le Rosaire, durant tout le mois de mai. Nous répondons à son appel.

Si le Christ est ressuscité, nous pouvons regarder chaque événement de notre vie, même les plus négatifs, avec des yeux et un cœur nouveaux. Les moments d’obscurité, d’échec et de péché également peuvent se transformer et annoncer un chemin nouveau. Lorsque nous touchons le fond de notre misère et de notre faiblesse, le Christ ressuscité nous donne la force de nous relever. Si nous nous confions à lui, sa grâce nous sauve ! Par la résurrection, la miséricorde de Dieu se révèle présente et agissante dans l’histoire.

Chant

Reine du ciel, réjouis-toi

V174 Daniel Bourgois, Jean-Philippe Revel / André Gouzes © Sylvanès

Audio : CD Pâques, Liturgie chorale du peuple de Dieu par l’ensemble vocal Capella Sylvanensis © Studio SM

Reine du ciel, réjouis-toi, Alléluia, Alléluia :

Celui qui est sorti de ton sein, ô Marie, Alléluia, Alléluia.

Il est ressuscité des morts, Alléluia, Alléluia.

Prie Dieu pour nous, pauvres pécheurs ; alléluia.

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia.

Méditation

La joie d’aujourd’hui qui remplit l’Église tout entière c’est celle de la résurrection. C’est la vraie joie, parce qu’elle est éternelle. Il y a deux sortes de joie dans la vie de notre Seigneur et de la très Sainte Vierge : l’une que vous avez connue, l’autre qui vous attend (…) C’est qu’entre ces deux joies, il y a le temps de l’épreuve, le temps du sacrifice, le temps de la souffrance, le temps de la patience, où il nous faut chercher notre Seigneur avec une grande générosité, et le suivre pour qu’il devienne l’unique lumière de notre intelligence (…) Le temps enfin pendant lequel Jésus-Christ doit devenir comme la forme de notre vie, afin que, marchant à sa suite dans cette voie de patience, nous arrivions à la joie éternelle (…) La joie de l’âme se pose au-dessus de ces contradictions, au- dessus de ces épreuves, au-dessus de ces petits sujets où l’on peut trouver à critiquer et à se plaindre. La joie de l’âme se pose dans l’espérance qu’accompagne et que guide l’amour. Elle se place dans cette paix du cœur où l’on commence à jouir en Jésus-Christ ressuscité de ce royaume éternel où un jour nous le verrons glorieux.

Ste Marie-Eugénie, fondatrice des religieuses de l’Assomption (5 avril 1874)

Prière

Marie, tu as vu les apôtres être transformés.

De faibles qu’ils étaient avant le jour de Pâques,

ils sont devenus forts, pleins de foi, ardents !

Confirmés comme eux par la grâce du Saint-Esprit,

que ton Fils nous donne de comprendre

le mystère de sa Pâque et de sa résurrection

et que cela produise en nous

tous les effets de transformation et de passage.

(À partir d’un texte de Ste Marie-Eugénie)

Intentions

Seigneur, maître de la Vie, nous te prions pour les enfants orphelins ou privés de la présence de leurs parents. Qu’ils rencontrent des adultes aimants qui leur permettent de grandir dans la sécurité affective. Qu’ils puissent aussi découvrir l’amour de Dieu le Père et l’amour maternel de Marie.

Seigneur, victorieux sur les forces de mort, nous te prions pour les familles divisées ou qui vivent des tensions, des incompréhensions. Que ton Esprit Saint leur inspire le pardon et la réconciliation, dans le courage de la vérité et du dialogue.

Seigneur, Toi le médecin des âmes et des corps, nous te rendons grâce pour toutes les guérisons dont nous avons été témoins ou bénéficiaires, que ce soit à Lourdes ou ailleurs. Merci pour toutes les guérisons intérieures, les restaurations, les cicatrisations de blessures anciennes. Que ton œuvre de Salut se poursuive pour tous ceux qui ont besoin de guérison.

CHANT

Le Seigneur m’a comblé de joie

V146 / J.-P. Lécot / Paul Décha © Lethielleux

Audio : CD Signes 48, par la Maîtrise de la cathédrale d’Autun © Bayard Musique

Le Seigneur m’a comblée de joie, alléluia,

Il m’a revêtue de sainteté, alléluia !

Mon esprit glorifie le tout-puissant,

Et mon âme tressaille d’allégresse.

Plein d’amour pour les pauvres en esprit,

Le Seigneur s’est penché sur sa servante.

Désormais tous les peuples me loueront.

J’ai donné le sauveur à notre monde.

Le Seigneur m’a choisie depuis toujours,

Que son nom soit béni dans tous les siècles.

Son amour va de même chaque jour,

A tous ceux qui écoutent sa parole.

Déployant la puissance de son bras,

Il rejette tout homme au cœur superbe.

Il renverse le fort et l’orgueilleux,

Mais il aide le faible qui l’implore.

Plus de soif plus de faim pour ses amis,

Il les comble toujours avec largesse.

Il protège son peuple bien-aimé,

D’âge en âge il lui offre sa tendresse.

Gloire au Père, à son Fils, au Saint-Esprit,

En tout lieu, en tout temps et pour les siècles.

Lien avec Lourdes – Récitation du chapelet

https://www.lourdes-france.org/tv-lourdes/

Aller plus loin : Déposer une intention de prière

Intentions de prière – Mois de Marie

Si vous souhaitez déposer une intention de prière, vous pouvez le faire par l’intermédiaire de ce formulaire ou par mail (intentions@pelerinage-national.org).

Elles seront déposées et présentées à la Vierge Marie dans la Chapelle Notre-Dame de Salut (10 Rue François 1er, 75008 Paris).