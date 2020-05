Mois de Marie, Jour 21: Les Mystères Glorieux – L’Ascension

« Chers frères et sœurs, contempler ensemble le visage du Christ avec le cœur de Marie, notre Mère, nous rendra encore plus unis comme famille spirituelle et nous aidera à surmonter cette épreuve ». Alors que nous faisons face à la pandémie de Covid-19, le 25 avril dernier, le pape François nous invitait à prier le Rosaire, durant tout le mois de mai. Nous répondons à son appel.

Nous célébrons aujourd’hui l’Ascension de notre Seigneur. L’évocation de ce mystère n’en est que plus forte. A la violence de la Passion et à la joie de la Résurrection succède une autre étape : le départ de Jésus de notre terre. Cet éloignement du Christ se déroule après un temps d’accompagnement de ses disciples. Ils prennent conscience de la mission qui leur incombe et que la Pentecôte révèlera avec le don de l’Esprit. Après son Ascension, Le Christ demeure présent… autrement.

Comme chaque jour des groupes rejoignent notre prière : comités régionaux de notre association et services de l’Hospitalité Notre-Dame de Salut. Aujourd’hui nous savons que jusqu’en Côte d’Ivoire des pèlerins prient avec nous. Nous vous saluons tous.

Chant

Marie tendresse des pauvres

Marie, tendresse des pauvres

Marie, sagesse des faibles

Marie, notre mère priez pour nous (bis).

Marie, lumière féconde

Marie, prière du monde

Marie, notre force priez pour nous (bis).

Marie, promesse pour l’homme

Marie, fontaine d’eau vive

Marie, notre source priez pour nous (bis).

Marie, présence d’un peuple

Marie, visage d’Église

Marie, notre Reine priez pour nous (bis).

Marie, parole de fête

Marie, silence des humbles

Marie, notre route priez pour nous (bis).

Méditation

L’Ascension de Jésus eut lieu concrètement sur le Mont des Oliviers, près du lieu où il s’était retiré en prière avant la passion pour rester en profonde union avec le Père : encore une fois, nous voyons que la prière nous donne la grâce de vivre fidèles au projet de Dieu.

L’Ascension n’indique pas l’absence de Jésus, mais nous dit qu’il est vivant au milieu de nous de manière nouvelle ; il n’est plus dans un lieu précis du monde comme il l’était avant l’Ascension ; désormais il est présent en tout lieu et en tout temps, proche de chacun de nous. Dans notre vie, nous ne sommes jamais seuls : nous avons cet avocat qui nous attend, qui nous défend. Nous ne sommes jamais seuls : le Seigneur crucifié et ressuscité nous guide ; avec nous, il y a beaucoup de frères et sœurs qui, dans le silence et dans l’anonymat, dans leur vie de famille et de travail, dans leurs problèmes et difficultés, dans leurs joies et espérances, vivent quotidiennement la foi et apportent, avec nous, au monde la Seigneurie de l’amour de Dieu, en Jésus Christ ressuscité, monté au Ciel, avocat de notre cause

Pape François, Audience générale du 17 avril 2013

Prière

Ô Marie, en tant que Mère du Seigneur mort et ressuscité,

Tu as animé la foi de la première communauté des disciples.

Aide-nous à garder « haut les cœurs ».

Et en même temps, aide-nous à avoir « les pieds sur terre »

et à semer avec courage l’Evangile

dans les situations concrètes de la vie et de l’histoire.

(à partir du Regina Caeli, Pape François, 13 mai 2018)

Intentions

Ô Marie, en son Ascension, ton Fils entre le premier dans le Royaume et donne aux membres de son corps l’espérance de le rejoindre un jour. Nous te prions pour que tous les défunts entrent à sa suite dans ce Royaume et soient sauvés.

Sainte Marie, ton Fils nous a promis qu’il serait avec nous jusqu’à la fin du monde. Que son Esprit fasse de nous des chrétiens unis, rassemblés en un seul corps, afin que le monde croie.

Vierge sainte, l’Ascension a été pour les disciples un bouleversement, les obligeant à vivre la présence de Jésus différemment. Aide-nous à vivre les changements de nos vies dans la confiance : changement de travail, de situation, bouleversements familiaux…

CHANT

Je vous salue Marie

Je vous salue, Marie, pleine de grâce,

le Seigneur est avec vous,

vous êtes bénie entre toutes les femmes,

et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.

Sainte Marie, Mère de Dieu,

priez pour nous, pauvres pécheurs,

maintenant et à l’heure de notre mort. Amen.

Lien avec Lourdes – Récitation du chapelet

