Mois de Marie, Jour 20 : les Mystères Glorieux – La Résurrection

« Chers frères et sœurs, contempler ensemble le visage du Christ avec le cœur de Marie, notre Mère, nous rendra encore plus unis comme famille spirituelle et nous aidera à surmonter cette épreuve ». Alors que nous faisons face à la pandémie de Covid-19, le 25 avril dernier, le pape François nous invitait à prier le Rosaire, durant tout le mois de mai. Nous répondons à son appel.

Au matin de Pâques, la lumière jaillit. Non pas seulement l’aurore d’un jour ordinaire, mais la puissance lumineuse d’une nouvelle qui va transformer le monde. Pourtant, cela n’éclate pas immédiatement aux yeux des femmes venues au tombeau, des apôtres accourus à leur suite, des disciples d’Emmaüs sur le départ de Jérusalem. Ils ont rencontré le ressuscité qui vient partager la Paix : « la Paix soit avec vous ». Le Christ apaise nos angoisses et Marie dans le silence accueille sa parole.

Chant

Chantez avec moi le Seigneur

(d’après le Magnificat – G Creaton)

Chantez avec moi le Seigneur

Célébrez-le sans fin

Pour moi il a fait des merveilles

Et pour vous il fera de même.

Il a posé les yeux sur moi

Malgré ma petitesse.

Il m’a comblé de ses bienfaits

En lui mon cœur exulte.

L’amour de Dieu est à jamais

Sur tous ceux qui le craignent.

Son nom est saint et glorieux

Il a fait des merveilles.

Déployant son bras tout puissant

Il disperse les riches.

Aux pauvres il donne à pleines mains

À tous ceux qui le cherchent.

Il se souvient de son amour

Il élève les humbles.

Il protège et soutient son peuple

Il garde sa promesse.

Méditation

Je trouve que le trait qui se dégage le plus des évangiles de la Résurrection, c’est l’ardeur avec laquelle chacun des saints personnages dont il est parlé tend à Jésus-Christ tout seul avec une telle ardeur, un tel oubli des hommes et des anges, que notre Seigneur est absolument tout ce qu’il cherche. Ils s’élancent vers lui avec une foi ardente. La foi ! mais il semble qu’elle soit éteinte. Cependant, quoique cachée comme une étincelle au fond du cœur des apôtres (…) Prenez Madeleine et les saintes femmes : elles trouvent le sépulcre vide, elles voient les anges. Ce n’est pas ce qui les occupe : ce qui les occupe, c’est notre Seigneur tout seul. Sainte Madeleine reste en larmes. Notre Seigneur vient la consoler. Rappelez-vous que, si l’âme ne cherche en toutes choses que Jésus- Christ, si elle se porte avec grand élan à le trouver dans les créatures, soit qu’elle marche, ou qu’elle soit arrêtée, soit quand elle l’a perdu ou au bienheureux moment où elle le trouve, si elle est toujours ardente à chercher Jésus-Christ, il finit par venir à un moment ou à un autre.

Ste Marie-Eugénie, fondatrice des religieuses de l’Assomption (20 avril 1879)

Prière

Marie, nous te demandons

que ton Fils devienne toujours plus

l’amour fort et ardent de notre cœur,

afin que nous le cherchions en toutes choses

et qu’à cause de lui nous aimions tous les hommes.

La joie de notre âme se pose

au-dessus des contradictions, des épreuves.

La joie de l’âme se pose

dans l’espérance qu’accompagne et que guide l’amour.

Que le Christ Jésus nous donne de vivre dans la paix du cœur.

Mets en nous Marie, cette paix qui t’habite.

(à partir d’un texte de Ste Marie Eugénie, 5 avril 1874)

Intentions

Jésus a connu l’angoisse à Gethsémani. Il a vécu la solitude, l’abandon et l’incompréhension sur la croix. Mais sa résurrection a tout transfiguré et la vie a triomphé. Pour toutes les personnes qui souffrent de dépression ou qui sont en détresse psychologique, que la force du Ressuscité les arrache du tombeau de ces « petites morts ».

La Résurrection du Seigneur est le socle de notre foi. Elle nous permet de donner un sens à nos existences, elle éclaire nos routes et nous mène au bonheur. Prions pour tous ceux qui ne connaissent pas cette joie qu’offre la foi, prions spécialement pour tous les enfants qui ne sont pas baptisés.

Dans l’évangile, le Christ ressuscité salue ses disciples en leur donnant la paix. L’Eglise est dépositaire de cette paix. Que les chrétiens soient de véritables artisans de réconciliation et de généreux promoteurs de la solidarité sur toute la terre.

CHANT

Sous ta miséricorde

(D Bourgeois – A Gouzes)

Sous ta miséricorde, nous cherchons refuge,

Sainte mère de Dieu.

Accueille nos prières quand nous crions vers toi.

Mais délivre-nous de tout danger,

Toi, Marie, toujours vierge, glorieuse et bénie.

Lien avec Lourdes – Récitation du chapelet

