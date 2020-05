Mois de Marie : Jour 14, les Mystères Lumineux – Les noces de Cana

« Chers frères et sœurs, contempler ensemble le visage du Christ avec le cœur de Marie, notre Mère, nous rendra encore plus unis comme famille spirituelle et nous aidera à surmonter cette épreuve ». Alors que nous faisons face à la pandémie de Covid-19, le 25 avril dernier, le pape François nous invitait à prier le Rosaire, durant tout le mois de mai. Nous répondons à son appel.

Marie, la mère de Jésus, n’est pas déconnectée de la réalité. Pour elle, croire c’est faire la volonté de Dieu. Cela consiste à accueillir Jésus qui est l’Envoyé du Père et à aimer comme il aime. C’est pourquoi, Marie dit aux servants à Cana : « Tout ce qu’il vous dira, faites-le » (Jn 2, 5). Pas de besoin impérieux à réciter des prières pour que l’homme entre dans le Royaume des cieux. Il lui revient d’accomplir la volonté de Dieu. Solide intérieurement, Marie garde la parole de Jésus dans son cœur et la met en pratique. Elle demeure heureuse en vivant de manière unifiée. En elle, la pensée, le cœur, la parole et l’action ne font qu’un. Jésus consent à sa prière respectueuse : « Ils n’ont pas de vin ». Marie ne dit pas : « change l’eau en vin ». Ressentant les besoins des nouveaux époux, elle laisse à son fils la liberté d’agir selon la pensée de Dieu. Et Jésus manifeste sa gloire.

Méditation

Si Dieu est la vie, si Dieu est la lumière, il est le bien suprême. C’est à ce bien que nous devons aspirer ; et qu’est venu faire le Sauveur ici-bas, sinon nous apprendre à chercher l’éternel bonheur dans le bien sans limites ? Or, où est le bien sans limites en dehors de Dieu, et de Dieu seul ?

Ah, que la lumière de Jésus-Christ nous est bienfaisante, si elle nous apprend à chercher très uniquement cette pierre précieuse pour laquelle le marchand de la parabole vend avec joie tout le reste afin de la pouvoir acheter ! O bien sans limites ! O incomparable beauté ! O source de toute joie intarissable ! C’est vers vous que je veux m’élancer, affranchi de tout bien terrestre. Donnez-moi des ailes pour que je vole vers vous, au-dessus des vains mensonges de la terre, et que je ne me repose qu’en vous. Oui, j’accepte votre direction dans la recherche du bonheur. C’est vous qui en êtes le terme, c’est vous qui allez élever mes sentiments en les transportant désormais dans le monde divin.

Emmanuel d’Alzon, sixième méditation, la vie surnaturelle, E.S. 363

Prière :

Ainsi commence ton ministère, Seigneur :

par un repas de mariage, sous le signe de la joie et de l’éternel bonheur.

Comme une répétition générale de ton dernier repas

qui scellera les noces entre Dieu, ton Père, et l’humanité pardonnée.

Ces noces nous parlent de toi, de ton affection pour nous,

de ta fidélité qui ne connait pas les trahisons.

Le meilleur vin, tu le verses pour nous

et plus particulièrement à chaque Eucharistie,

signe donné pour que tes disciples croient en toi.

A l’exemple de Marie,

apprends-nous la foi simple de ceux qui s’en remettent à toi.

Intentions

Les règles sanitaires actuelles ont contraint nombre de couples à décaler la date de leur mariage. Vierge Marie, comme aux noces de Cana, intercède auprès de ton fils pour tous les époux et les épouses qui auraient dû se marier ces jours-ci.

Les mesures sanitaires de l’Europe ont fragilisé nos réseaux associatifs d’accueil et de suivi social. Vierge Marie, comme aux noces de Cana, intercède auprès de ton fils pour toutes les personnes qui ont quitté leur pays à la recherche d’une vie meilleure.

Vierge Marie, comme aux noces de Cana, intercède auprès de ton fils pour chacun de nous. Que Jésus inspire nos décisions et les soutienne jusqu’au bout faisant de « nos eaux généreuses », des « grands crus » pour le Royaume.

