Mois de Marie : Jour 10, les Mystères Glorieux – La Pentecôte

« Chers frères et sœurs, contempler ensemble le visage du Christ avec le cœur de Marie, notre Mère, nous rendra encore plus unis comme famille spirituelle et nous aidera à surmonter cette épreuve ». Alors que nous faisons face à la pandémie de Covid-19, le 25 avril dernier, le pape François nous invitait à prier le Rosaire, durant tout le mois de mai. Nous répondons à son appel.

Quand les juifs de la diaspora sont rassemblés à Jérusalem pour célébrer l’alliance du Sinaï entre Dieu et Israël, l’Esprit Saint descend sur eux. Ces Juifs, dispersés sur le pourtour de la Méditerranée, venus de « toutes les nations » (Ac 2, 5), vont recevoir l’esprit sous la forme de « langues de feu » afin de proclamer les merveilles de Dieu à toute la terre. « Le salut vient des Juifs » nous dit l’évangéliste Jean (Jn 4, 22), c’est pourquoi saint Luc dans les Actes des Apôtres prend soin de faire partir l’annonce du salut de Jérusalem, la ville sainte, centre du monde pour les Juifs. Par le don de l’Esprit Saint, l’Église va grandir petit à petit au rythme des voyages missionnaires et des persécutions. Les chrétiens, tout habités par « la langue de feu », vont proposer le salut aux pays du bassin méditerranéen et dans le monde entier.

Chant

Marie douce lumière

couplet 1 (si le temps, ct 2 ou 3)

Marie douce lumière

Porte du ciel temple de l’Esprit,

Guide-nous vers Jésus et vers le Père,

Mère des pauvres et des tout petits

Bénie sois-tu Marie,

ton visage rayonne de l’Esprit

Sa lumière repose sur toi

Tu restes ferme dans la foi.

Bénie sois-tu Marie,

en ton sein, tu portes Jésus-Christ

Le créateur de tout l’univers

Le Dieu du ciel et de la terre.

Bénie sois-tu Marie,

la grâce de Dieu t’a envahie

En toi le Christ est déjà Sauveur

De tout péché il est vainqueur.

Bénie sois-tu Marie,

dans tes mains qui sans cesse supplient

Tu portes la douleur du péché

Le corps de Jésus déchiré.

Bénie sois-tu, Marie,

toi l’icône de l’église qui prie,

Pour l’éternité avec tous les saints,

Les anges te chantent sans fin.

Méditation

Le témoignage de l’Esprit est divin : il provient de la profondeur du mystère trinitaire. Le témoignage des Apôtres est humain : il transmet, dans la lumière de la révélation, leur expérience de vie aux côtés de Jésus.

Animée par le don de l’Esprit, l’Eglise a fidèlement proclamé le message évangélique à chaque époque et en tout lieu. Elle l’a fait dans le respect de la dignité des peuples, de leur culture, de leurs traditions. En effet, elle sait bien que le message divin qui lui est confié n’est pas l’ennemi des aspirations les plus profondes de l’homme ; il a au contraire été révélé par Dieu pour combler, au-delà de toute attente, la faim et la soif du cœur humain. C’est précisément pour cela que l’Evangile ne doit pas être imposé mais proposé, car ce n’est que s’il est accepté librement et embrassé avec amour qu’il peut se révéler efficace.

Comme cela eut lieu à Jérusalem lors de la première Pentecôte, à chaque époque les témoins du Christ, remplis de l’Esprit Saint, se sont sentis poussés à aller vers les autres pour exprimer dans les différentes langues les merveilles accomplies par Dieu. C’est ce qui continue à sa produire à notre époque également.

Encouragée par la mémoire de la première Pentecôte, l’Eglise ravive aujourd’hui l’attente d’une effusion renouvelée de l’Esprit Saint. Assidue et en union dans la prière avec Marie, la Mère de Jésus, elle ne cesse d’invoquer : Que ton Esprit descende, Seigneur, et renouvelle la face de la terre! (cf. Ps 103, 30).

Saint Jean-Paul II, Homélie pour Pentecôte 2000

Prière

Ô Saint Esprit Paraclet…

rends forte et permanente la prière que nous élevons au nom du monde entier;

accélère pour chacun de nous les temps d’une profonde vie intérieure

Fais disparaître en nous la présomption naturelle,

et entraîne-nous dans les régions de la sainte humilité, de la véritable crainte de Dieu, du courage généreux.

Qu’aucun lien terrestre ne nous empêche de faire honneur à notre vocation ;

qu’aucun intérêt, en raison de notre indolence, ne supprime les exigences de la justice;

qu’aucun calcul ne renferme les espaces immenses de la charité à l’intérieur des angoisses des petits égoïsmes.

Que tout soit grand en nous : la recherche et le culte de la vérité; la promptitude au sacrifice jusqu’à la croix et à la mort;

et que tout, enfin, corresponde à la dernière prière du Fils au Père céleste;

et à cette effusion de Toi que, ô Saint Esprit d’amour,

le Père et le Fils voulurent sur l’Eglise et sur ses institutions,

sur les âmes individuelles et sur les peuples.

Amen

Prière de Saint Jean-Paul II, Pentecôte 3 juin 2001

Intentions

Ô Marie, en ce dimanche, nous sommes encore confinés en nos lieux de vie sans pouvoir célébrer l’eucharistie en communauté. Toi qui étais avec les apôtres lorsque le Christ leur a donné l’Esprit entretiens en nous la faim spirituelle afin de nous tourner toujours vers ton Fils.

Vierge Sainte, nous invoquons avec confiance ton intercession maternelle, afin que se renouvellent dans l’Église les prodiges de la Pentecôte et que tous les hommes et les femmes puissent accueillir l’annonce joyeuse du salut

Ô Marie, tout un chacun sent ta présence dans l’épreuve. Viens calmer nos frayeurs et manifester ta tendresse dans le cœur de ceux qui se tournent vers toi.

CHANT

Salve Regina

de Francis Poulenc

The Choir of Trinity College, Cambridge – Richard Marlow

