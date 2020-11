En 2020, on quitte les grandes villes et on se réfugie à la campagne

En 2020, plus encore que les années précédentes, la campagne attire ! Nombreux sont les Parisiens qui ont quitté leur logement dans la capitale pour aller respirer en région. Vendredi 27 novembre 2020, Marie-Ange de Montesquieu essaie de comprendre ce qui pousse les citadins à fuir les grandes villes.

Pourquoi les Français veulent quitter les grandes villes après avoir quitté Paris ? Ils n’en pouvaient plus du manque d’espaces verts, d’un mode de vie stressant, et le confinement de mars dernier les a fait sauter le pas ! Aujourd’hui, les nouvelles pratiques de travail, notamment le télétravail a fait apparaître de nouveaux besoins avec la volonté d’une pièce dédiée pour le travail.

Cependant, les Français qui s’exilent mettent leurs conditions. Parmi les critères de recherche, un bon accès à internet et la possibilité d’un contact social et humain restent prioritaires. Aujourd’hui, les premiers à quitter les villes sont les jeunes d’environ trente ans, qui souhaitent avoir un jardin pour leurs futurs enfants et leur offrir un beau cadre de vie.

Le prix des loyers et la vie chère dans les grandes villes ne fait que donner des raisons supplémentaires aux citadins de partir pour la campagne. Le coût de la vie à Paris a été multiplié par 5 en 25 ans.