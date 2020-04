Décès de Patrick Devedjian : « un pilier de la communauté Arménienne Catholique »

L’hommage de Mgr Elie Yéghiayan, évêque de l’Eparchie des Arméniens Catholiques de France, à l’ancien ministre Patrick Devedjian, président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, mort du CoViD-19.

« En ce dimanche, j’ai appris avec une grande tristesse le rappel à Dieu de monsieur Patrick Devedjian, ancien ministre », écrit Mgr Elie Yéghiayan dans un communiqué, « je veux m’associer à la douleur de son épouse, de ses enfants, de sa famille et de toute la communauté arménienne. Je partage leur tristesse, mais aussi leur Espérance ».

« Nous prions pour que Dieu accueille son âme et qu’elle repose en paix dans la demeure des justes », ajoute-t-il, avant de prier : « Souviens-toi, Seigneur, de ton serviteur Patrick Devedjian au jour du grand avènement de ton royaume. Rends le digne de miséricorde, et de la rémission des péchés. Fais-le briller en le mettant à ta droite, dans les rangs de tes saints; car tu es le Seigneur et le Créateur de tous, juge des vivants et des morts ; et à toi convienne la gloire, la puissance et l’honneur, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen ».

Un engagement pour la reconnaissance du génocide arménien

« Patrick Devedjian était un pilier de la communauté Arménienne Catholique », souligne, Mgr Yéghiayan, « il était toujours présent à nos côtés lors des grands évènements dans la cathédrale Sainte-Croix de Paris, mais aussi lors des commémorations des victimes du Génocide des Arméniens à Notre-Dame de Paris ». Et de rappeler l’histoire familiale de l’ancien ministre. Originaire de Sivas, sa famille avait été obligée de fuir la Turquie au moment du Génocide. « Patrick Devedjian était fier de ses origines arméniennes. En tant que parlementaire, il s’est toujours engagé pour la reconnaissance politique du génocide arménien ».

Ses obsèques seront célébrées ce mercredi à 11h dans notre cathédrale Sainte Croix de Paris, « cathédrale qu’il chérissait et affectionnait ».

L’office sera célébré dans la plus stricte intimité due aux conditions sanitaires actuelles. Une Messe de Requiem, ouverte à tous, sera célébrée lorsque les conditions le permettront.