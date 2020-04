Coronavirus : la CEF vous accompagne avec une nouvelle mini-série

La Conférence des évêques de France apporte sa pierre à l’édifice en matière de solidarité face au Covid-19. A partir d’aujourd’hui et jusqu’à la mi-mai, son site accueillera deux fois par semaine des informations sur des initiatives portées par des chrétiens solidaires.

L’épidémie de Covid-19 a mis en lumière de nombreuses inégalités mais a aussi obligé notre société à se réorganiser. De cette crise sans précédent ont émergé des élans de solidarité par milliers. Parmi les nombreuses informations qui nous abreuvent chaque jour, difficile de s’y retrouver. Les demandes de dons affluent et les nouvelles applications pour venir en aide aux plus démunis aussi. Pour vous faciliter la tâche et vous aider à vous y repérer, la Conférence des évêques de France a créé une plateforme qui réunit l’ensemble des informations utiles, classées par thèmes.

Le site eglise.catholique.fr vous donne rendez-vous deux fois par semaine pour découvrir à travers une mini-série les différentes actions menées par l’Église catholique depuis le début de la crise sanitaire. Le premier épisode de cette série porte sur la question de la précarité. On y retrouve une liste d’initiatives à travers toute la France, pour venir en aide aux personnes les plus vulnérables. Certaines maisons diocésaines, comme la maison Paul VI à Lille, ont ainsi pris le relais de centres d’accueil et d’hébergement d’urgence en devenant des centres de confinement pour sans-domicile. Des paroisses ont également instauré des distributions de colis solidaires, comme c’est le cas partout dans le diocèse de Paris.

Mettre en lumière des initiatives parfois discrètes

D’autres séries sont prévues pour les prochaines semaines, et ce jusqu’à la mi-mai. Le site de la CEF a aussi prévu d’aborder les thématiques suivantes : le travail, la famille, le deuil, les prisons, la santé, les réfugiés, les chrétiens d’orient… La prochaine série prévue programmée pour être en ligne le 6 avril prochain aura pour thème les personnes âgées face au covid.

Mgr Pascal Delannoy, évêque de Saint-Denis et Président du Conseil pour la solidarité et la diaconie de la CEF a ainsi rappelé que « pour les chrétiens la charité n’est pas optionnelle ! Elle est (ou devrait-être…) le cœur de leur vie ». Si leur engagement est souvent discret, cette plateforme fédératrice et solidaire doit permettre de « témoigner d’un beau dynamisme et d’une belle inventivité »