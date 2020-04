Hommage aux victimes du Covid-19 : les écrits de nos auditeurs

Hommage aux victimes du Covid-19 d’un auditeur anonyme

De tes lèvres entrouvertes naissent de fines volutes chaudes et humides.

Des brisures de vie, dans le silence lentement s’envolent.

Et toi, dans un sommeil vaporeux, tu t’accroches à des éclats de rires d’antan, un arc-en-ciel d’amitié. Tu luttes, encore et toujours, mais seul, loin des bras doux et tendres de l’amour. Valse endiablée, lutte féroce…

Ô comme nous aurons voulu te caresser les cheveux, te chanter tes mélodies préférées et te rafraîchir le front de baisers moites.

Entouré de murs trop blancs, bercé de murmures lointains et le front rafraîchi par des compresses stériles…

Ton cœur, dans mon cœur à jamais…

Je t’aime