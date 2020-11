Confinement épisode 2 : Radio Notre Dame vous accompagne

Le nouvel épisode de confinement doit s’étendre jusqu’au 1er décembre prochain. Analyse de l’actualité, prise de recul, interactivité et témoignages… Une fois encore, Radio Notre Dame est à vos côtés avec vos émissions habituelles. Rendez-vous également, chaque matin, avec le coup de fil à Mgr Michel Aupetit. Chaque soir, diffusion de la messe de Saint-Germain L’Auxerrois à 18h15.

Pour mieux vous accompagner durant cette nouvelle période de confinement, Radio Notre Dame vous propose de ne pas perdre vos répères. Retrouvez chaque jour les émission qui rythment votre quotidien.

Emissions interactives et témoignages : Marie-Ange de Montesquieu et Louis-Auxile Maillard vous donnent la parole. A 9h05, du lundi au vendredi, En Quête de Sens. A 22h00 du mardi au vendredi, Ecoute dans la Nuit.

Accompagnement spirituel : Rendez-vous chaque jour à 8h47 avec Oxygène.

Nous avons également souhaiter donner la parole à l’Archevêque de Paris, avec le Coup de fil à Mgr Michel Aupetit, chaque jour à 8h24, 10h17 et 18h10. Et pour toutes celles et ceux qui sont privés du culte, diffusion en direct, dès 18h15, de la messe de Saint-Germain l’Auxerrois (messe présidée par Mgr Michel Aupetit les mardis et vendredis et par Mgr Patrick Chauvet les lundis, mercredis et jeudis).