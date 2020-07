Après la mort tragique de l’afro-américain Georges Floyd le 25 mai dernier à Minneapolis aux Etats-Unis, le mouvement de manifestations ‘Black Lives Matter’ s’est répandu de partout dans le monde, dénonçant les injustices raciales. Les réactions de différents membres d’églises ont été nombreuses.

Les évêques des Etats-Unis ont réagi le 29 mai dans un communiqué partageant leur désarroi : « Nous avons le cœur brisé, nous sommes malades et outrés de voir une autre vidéo d’un Afro-Américain tué sous nos yeux », appelant aussi à combattre le racisme comme un « danger réel et actuel qu’il faut affronter de front. »

De nombreuses églises ‘Mega Churches’ américaines ont notamment transmis un message fort sur les réseaux sociaux, postant un fond noir qui manifestait leur soutien au mouvement de lutte contre racisme.

L’Archevêque de Canterbury Justin Welby a invité la communauté anglicane à construire des chemins de justice et de réconciliation : « L’action de réconciliation exige la justice, et non le simple oubli, et une transformation profonde de nos sociétés. Le racisme est une insulte à Dieu : nous devons tous faire notre part pour éliminer ce fléau pour l’humanité. »

Tous se sont inscrits dans la droite ligne du pasteur Martin Luther King, icône de la lutte contre la ségrégation raciale, pour les droits civiques des noirs américains, optant pour la non-violence. Des années après la marche pacifique qu’il a menée à Alabama en 1968, son message se révèle être encore d’une brûlante actualité.

