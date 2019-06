L’église saint Joseph de Montigny-les-Cormeilles, un nouveau sanctuaire dans le Val-d’oise

Ecclesia Magazine – Maxime Dalle reçoit Brice Piechaczyk, architecte de la nouvelle église saint Joseph de Montigny-les-Cormeilles, en partenariat avec les Chantiers du cardinal.

L’agence ENIA Architectes a remporté le concours d’architecture organisé par le diocèse de Pontoise en 2015 sur les conseils des Chantiers du cardinal. Selon Fabrice Piechaczyk, l’Église ne tient pas un discours homogène sur l’esthétique des églises. L’ancien ingénieur a conscience de « la chance » que représente « la vision tournée vers l’avenir » de Monseigneur Lalanne, c’est-à-dire moderne, qui a permis la victoire du projet.

Fini le confessionnal, place au « salon de réconciliation »

Le gigantesque vitrail multicolore de 120m² intégralement en verre au-dessus de l’autel « matérialise » la lumière qui remplit l’édifice. Le ringard confessionnal a laissé place au « salon de réconciliation », qui consiste en un petit espace où prêtres et fidèles conversent jusqu’à pouvoir procéder au sacrement de réconciliation. Le cabinet d’architectes a expliqué son projet aux paroissiens et pris en compte quelques unes de leurs observations tout au long de la conception et du chantier.

