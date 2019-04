Jean-Luc Jeener : « Pour en finir avec la mort »

Ecclesia Magazine – Maxime Dalle reçoit Jean-Luc Jeener, directeur du théâtre parisien du Nord-Ouest, pour son dernier essai « Pour en finir avec la mort » aux éditions Atlande, une réflexion renouvelée sur la Mort et la promesse de la Résurrection.

Divertir signifie sortir du réel. Or le théâtre est un art qui montre le réel et l’homme dans sa totalité. L’intérêt du théâtre n’est pas tant de divertir que de faire en sorte que les gens ressortent différents de lorsqu’ils sont entrés. Les grands auteurs permettent de voir l’Homme vivre et agir à travers l’écriture. Tandis que dans la vie, on passe son temps à fuir l’Homme. On s’écarte du vagabond qui prend le métro et des amoureux par crainte de les déranger.

La peur malsaine de la mort

Dans ce livre, l’auteur appelle à réhabiliter la mort. La société « faite de vivants qui ne vivent pas, qui vivent en morts-vivants » se déshumanise en éloignant d’elle la mort, la vieillesse et la souffrance. Les manifestations de jeunes gens contre la réforme des retraites terrifient le dramaturge. Selon lui, il ne faut pas se battre pour durer sur terre mais pour vivre. Ne pas gâcher les dons de Dieu relève du devoir. Jean-Luc Jeener en dit davantage à Maxime Dalle.