Pèlerinage en Terre Sainte avec Radio Notre-Dame et Ictus Voyages

Cette année encore, Radio Notre Dame , en partenariat avec Ictus Voyages emmène ses auditeurs en pèlerinage en Terre Sainte. Bruno Courtois , Directeur de Radio Notre Dame et Louis Daufresne , rédacteur en chef à Radio Notre Dame et animateur de l’émission « Le Grand Témoin », accompagneront ce « pèlerinage – événement ». Au cours de ce voyage, plusieurs directs radiophoniques avec la France viendront rendre compte de votre itinéraire spirituel. Rencontres, enseignements, et prière rythmeront votre pèlerinage ; une manière unique de marcher sur les pas du Christ…

Dimanche 17 novembre 2019 : Vol aller

Déjeuner libre.

Vol Paris / Tel Aviv sur compagnie régulière.

Arrivée à l’aéroport de Tel Aviv où vous serez accueillis par votre guide local francophone puis, en autocar, vous rejoindrez votre hébergement en Galilée.

Dîner et nuit en Kibboutz ou hôtel *** à Tibériade.

Lundi 18 novembre 2019 : Nazareth

Petit-déjeuner à votre hébergement.

Visite de la basilique de l’Annonciation à Nazareth.

D’après la tradition catholique, c’est ici que l’ange Gabriel serait apparu à la Vierge. La basilique est construite sur la grotte considérée comme le lieu où vécut Marie (Luc 2, 39). Continuation avec la visite de l’ancienne Synagogue après avoir traversé les souks.

D’après la tradition, Jésus y enseigna plusieurs fois durant son ministère : Jésus vint à Nazareth, où il avait grandi. Comme il en avait l’habitude il entra dans la synagogue le jour du Shabbat et il se leva pour faire la lecture… (Luc 4, 16-22).

Célébration eucharistique.

Déjeuner en cours de visite.

Montée en taxi collectif au mont Thabor pour rejoindre ce plateau de 1 km de long perché à 588 m d’altitude et situé au sud de la plaine d’Esdrelon. C’est ici qu’on évoque la Transfiguration du Christ (Mt 17,1-8). Au milieu des ruines byzantines, la basilique de la Transfiguration nous rappelle le témoignage de Pierre, Jacques et Jean qui virent Jésus transfiguré de la lumière de Dieu, nous révélant avant Pâques le mystère de cet Homme-Dieu. Celui qui sera défiguré le Vendredi Saint se révèle transfiguré par anticipation. Redescente en taxi pour rejoindre l’autocar.

Dîner et nuit en Kibboutz ou hôtel *** à Tibériade.

Mardi 19 novembre 2019 : Lac de Tibériade

Petit-déjeuner à votre hébergement.

A Tabgha, visite de la primauté de Pierre située au bord du lac de Tibériade dans un endroit paisible. La petite chapelle en basalte sise sur un rocher surplombant le lac est le lieu de l’évocation du rôle central de Pierre dans l’édification de l’Eglise et de l’universalité de sa mission.

Découverte du sanctuaire de la multiplication des pains construit sur une église primitive du IVème siècle. Une mosaïque représentant des pains et des poissons rappelle cet épisode relaté dans les évangiles (Mt 14, 13-21, Jn 6, 1-15).

Découverte de Capharnaüm (littéralement village de Nahum), simple village de pêcheurs et d’agriculteurs à l’époque du Christ. Jésus y établit le centre de sa mission en Galilée, y proclama la Bonne Nouvelle et y accomplit des miracles. Epargnée en 66 av. J.-C. lors du soulèvement contre les romains, la ville a conservé la structure des rues de l’époque, rendant le lieu très évocateur pour le pèlerin d’aujourd’hui.

Sur place, visite de la maison de Pierre dont la structure permet de mieux comprendre le passage du paralytique que l’on descend par le toit (Mc 2,1-12). Continuation par la visite de la synagogue (la salle de prière, la cour orientale, le porche sud) où Jésus prononça le discours sur le Pain de Vie (Jn 6,22-59). C’est incontestablement le lieu le plus significatif de Capharnaüm.

Déjeuner en cours de visite.

Montée en autocar au mont des Béatitudes, lieu de mémoire de la proclamation des Béatitudes (Mt 5,1-12). Dans les évangiles, le lieu évoqué est proche de Capharnaüm et sur une montagne. C’est ici que la tradition fait mémoire de cette proclamation autour d’une belle chapelle dominant le lac de Tibériade. Le panorama y est splendide et se prête merveilleusement bien à la méditation personnelle et à la prière.

Croisière sur le lac de Tibériade (durée 45 mn à 1 h). Long de 21 km et large de 12 km, le lac marque les esprits par sa puissance d’évocation du temps de Jésus. Vous voilà 2000 ans en arrière. Votre imagination peut se nourrir de ce lieu, intact pour l’essentiel, et replonger à l’époque du Christ. Les rives du lac sont enchanteresses et les villes qui le bordent ramènent sans cesse aux évangiles : Kursi, Bethsaïde, Capharnaüm, Tabgha, Magdala, Tibériade…

Célébration eucharistique.

Dîner et nuit en Kibboutz ou hôtel *** à Tibériade.

Mercredi 20 novembre 2019 : Qaser El Yahud / Mer Morte / Jérusalem

Petit-déjeuner à votre hébergement.

Transfert à Qaser el Yahud, lieu du baptême du Christ au bord du Jourdain. Situé à la frontière jordanienne, le site est ouvert au public depuis 2012.

Célébration eucharistique en plein air à Qaser el Yahud. Départ pour Kalia beach (15 km ; 20 min).

Arrêt à la mer Morte et possibilité de bain (des douches publiques et des cabines -payantes, en supplément- sont à disposition pour vous changer).

Déjeuner en cours de visite.

Découverte du désert de Judée et arrêt pour un temps de méditation devant ce paysage d’une rare beauté.

Vous y dominez le wadi Kelt qui relie Jéricho à Jérusalem à travers le paysage désertique. En continuant le long du wadi Kelt par la route récemment reconstruite, vous arrivez au monastère orthodoxe de Saint-Georges-de-Koziba. Ce monastère accroché à flanc de falaise dans le désert a été fondé vers 450 par Jean le Kozite, moine égyptien. Découverte extérieure. Route pour Jérusalem (45 km ; 1 heure).

Arrivée à Jérusalem par le mont Scopus d’où vous aurez une vue exceptionnelle sur la vieille ville. Oh ma joie quand on m’a dit : nous irons à la maison du Seigneur (Ps 122). En latin, scopus signifie vigie. C’est là qu’en 70 ap. J.-C. l’armée romaine commandée par Titus campa.

Dîner et nuit à Jérusalem en hôtel ***.

Jeudi 21 novembre 2019 : Jérusalem

Petit-déjeuner à votre hébergement.

Visite du mont du Temple, (vue depuis le Mur des Lamentations) lieu maintes fois évoqué dans la Bible et sacré pour les trois religions monothéistes. Aujourd’hui lieu de culte musulman, cette esplanade abrite le Dôme de la Roche (avec sa coupole dorée, symbole de Jérusalem) et la mosquée El Aqsa. C’est ici que Mahomet aurait eu son ascension nocturne jusqu’au ciel. Pour les juifs il s’agit de l’emplacement du temple de Salomon puis d’Hérode abritant le Saint des Saints. Ce temple est de nombreuses fois évoqué dans la Bible : pour la construction et la dédicace du Temple (1er livre des Rois), les tribulations de Jérémie (livre de Jérémie chapitre 19), l’idolâtrie au Temple (livre d’Ezéchiel)… C’est le lieu sacré par excellence pour les juifs. Pour les chrétiens, les évangiles y relatent de nombreux épisodes de la vie du Christ : présentation de Jésus (Lc 2, 22), Jésus enseignant au Temple (Jn 7,8), les vendeurs du Temple (Mt 21,12-17), la femme adultère (Jn 8, 2-21) les apôtres au Temple (Ac 3,1-4).

Découverte du mur occidental, appelé communément Kotel ou Mur des Lamentations. Vestige du Temple d’Hérode, c’est aujourd’hui le lieu de la présence divine (chekhinah) pour les juifs. Le temple a été détruit mais la chekhinah demeure. Pour l’entrée en shabbat, au coucher du soleil, le mur occidental se remplit de juifs orthodoxes qui viennent y prier en s’inclinant et baisant le mur. Ecoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur.

Déjeuner en cours de visite.

Rencontre avec une des soeurs bénédictines du mont des Oliviers (sous réserve).

A l’est de Jérusalem se trouve le mont des Oliviers qui fait face à l’esplanade du Temple. Selon la tradition juive, le Messie arrivera au mont des Oliviers pour rentrer dans Jérusalem. C’est ce chemin qu’emprunta Jésus pour les rameaux, réalisant ainsi la prophétie. Le mont des Oliviers est aussi un lieu essentiel de la vie du Christ et de nombreux événements relatés dans les évangiles.

L’autocar vous déposera devant la grotte du Pater où l’on évoque le souvenir des derniers enseignements de Jésus à ses disciples (Lc 21, 5-35) et notamment du Notre Père.

Descente à pied et découverte du Dominus Flevit (littéralement « le Seigneur a pleuré »), sanctuaire franciscain dédié au souvenir des larmes versées par le Christ sur la Ville Sainte.

Arrêt ensuite au jardin des Oliviers et à la basilique de Gethsémani, lieu de l’agonie du Christ et de son arrestation (Jn 18, 1-11). Le sanctuaire a été bâti sur le « rocher de l’Agonie » où Jésus a prié le soir du Jeudi Saint.

Célébration eucharistique.

Dîner et nuit à Jérusalem en guesthouse ou hôtel ***.

Vendredi 22 novembre 2019 : Jérusalem / Bethléem / Jérusalem

Petit-déjeuner à votre hébergement.

Transfert en autocar vers Bethléem à 9 kilomètres au sud de Jérusalem.

Découverte de la basilique de la Nativité. « Elle mit au monde un fils, son premier né. Elle l’enveloppa de langes et le coucha dans une crèche, parce qu’il n’y avait pas de place pour eux dans la maison où logeaient les voyageurs » (Luc 2, 7). Construite au IVème siècle par l’empereur Constantin puis agrandie au VIème siècle par Justinien, la basilique s’élève sur la grotte où la Vierge Marie mit Jésus au monde. On y accède par une porte de dimension réduite, dite « porte de l’humilité », qui avait pour but d’empêcher les cavaliers de rentrer dans la basilique avec leur monture. Un étroit escalier mène à la grotte de la Nativité où une étoile en argent indique le lieu de la naissance du Christ.

Rencontre avec sœur Denise à la crèche de Bethléem (sous réserve).

Retour à Jérusalem.

Déjeuner.

Au sud de la vieille ville, à l’extérieur des remparts, se trouve le mont Sion, véritable coeur de la Jérusalem historique. C’est ici que David installa sa capitale jusqu’à la prise de la ville par les babyloniens. Lorsque Salomon construisit le Temple plus au nord, le nom de Sion désigna alors les deux collines, puis par la suite, la ville de Jérusalem en entier.

Sur place, découverte de l’église de la Dormition qui s’élève à l’endroit où se serait endormie la Vierge.

Visite du Cénacle, lieu où l’on commémore traditionnellement le dernier repas du Christ et l’institution de l’Eucharistie.

A l’est du mont Sion, découverte de l’église Saint-Pierre-en-Gallicante construite sur le lieu où se tenait la maison du grand prêtre Caïphe et où saint Pierre renia le Christ « Avant que le coq ait chanté deux fois, tu me renieras trois fois » (Mc 14, 72). Gallicante signifie en effet « chant du coq ». La crypte abrite une grotte dite « prison du Christ ». C’est là que Jésus aurait été retenu captif la nuit après son arrestation à Gethsémani.

Célébration eucharistique.

Dîner et nuit à Jérusalem en guesthouse ou hôtel ***.

Samedi 23 novembre 2019 : Jérusalem

Petit-déjeuner à votre hébergement.

Visite de la basilique Sainte-Anne construite à côté de la grotte où serait née la Vierge Marie. L’église, l’une des plus belles de Jérusalem, est dédiée à sainte Anne, la mère de Marie.

A côté de la basilique, se trouve le lieu de la piscine probatique de Bethesda où Jésus soigna un paralytique (Jn 5,1 -18). Ces bains sacrés servaient au IIIème siècle av. J.-C. à nettoyer les sacrifices d’animaux païens. Ils sont ensuite devenus des lieux de cure avant d’être comblés par les croisés.

Chemin de croix le long de la Via Dolorosa afin de commémorer le chemin emprunté par le Christ portant sa croix du prétoire de Pilate jusqu’au Golgotha. Les quatorze stations vous feront traverser la vieille ville jusqu’au Saint-Sépulcre.

Visite du Saint-Sépulcre, lieu de la crucifixion, de la mort et de la résurrection du Christ. Le lieu, déconcertant dans son organisation entre les églises chrétiennes, n’en demeure pas moins un lieu de grâce. Tout de suite en entrant, on accède par un petit escalier au Golgotha, lieu où Jésus fut mis à mort. Le Golgotha était à l’époque situé à l’extérieur des remparts de Jérusalem.

Célébration eucharistique au Saint-Sépulcre (sous réserve).

Continuation par un temps de prière dans le tombeau du Christ, lieu de l’unité des chrétiens dans une même foi malgré les blessures des divisions entre Eglises.

Déjeuner.

Passage à Abu Gosh, un des lieux supposés du repas d’Emmaüs au cours duquel Jésus serait apparu peu après sa résurrection à deux disciples qui fuyaient Jérusalem.

Possibilité de célébration eucharistique afin de clore votre pèlerinage.

Dîner et nuit à Jérusalem en guesthouse ou hôtel ***.

Dimanche 24 novembre 2019 : Jérusalem / Vol retour

Petit-déjeuner à votre hébergement.

Temps libre l’après-midi dans les souks de la vieille ville.

Déjeuner pique-nique.

Transfert à l’aéroport.

Vol retour Tel Aviv / Paris sur compagnie régulière.