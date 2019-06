Grand débat : Mixed Martial Arts, Agnès Thill et union des droites

Grand Débat – Louis Daufresne reçoit les journalistes Pascal Tournier, Samuel Pruvot et Victor Loupan pour débattre de la légalisation du MMA, de l’exclusion d’Agnès Thill de LREM, du rapprochement entre des élus LR Marion Maréchal-Le Pen, du livres de souvenirs de Nicolas Sarkozy et de l’islam dans les services publics.

Trois journalistes débattent au micro de Louis Daufresne :

Ils discuteront de la légalisation du Mixed Martial Arts (MMA) en France, du match de football féminin France-États-Unis, l’exclusion du député Agnès Thill par La République en marche (LREM) pour son opposition à l’ouverture de la PMA aux femmes célibataires et lesbiennes, du dîner de Marion Maréchal-Le Pen avec une quinzaine d’élus Les Républicains (LR) et de son invitation à l’université d’été du MEDEF par le président Geoffroy Roux de Bézieux qui l’a annulée devant la réprobation de LREM et Laurence Parisot, la publication du livre Passions de Nicolas Sarkozy aux éditions de l’Observatoire et l’islamisation des services publics.

MMA, idiots utiles et droites

Samuel Pruvost déplore l’engouement de la jeunesse pour l’art martial très violent, tandis que Victor Loupan exprime sa fascination pour ce sport. Le journaliste de Famille chrétienne affirme que LREM sanctionne le caractère personnel et viscéral de l’opposition d’Agnès Thill et la rédactrice de La Vie explique que le parti présidentiel veut éviter un débat houleux sur la loi bioéthique. L’animateur de Radio Notre-Dame défend à ses interlocuteurs de se voiler la face : LREM interdit de dénoncer la réalité de la PMA pour lesbiennes et célibataires. Pascale Tournier considère les élus LR qui ont dîné avec la petite-fille de Jean-Marie Le Pen comme ses idiots utiles, alors que Samuel Pruvot étend l’idiotie utile à la gauche. Si Victor Loupan admet trois existences historiques de l’union des droites comme l’affirme Pascale Tournier, il objecte que le rapport de forces entre l’UMP/LR et le FN/RN s’est inversé par rapport à 2007 à l’avantage du second. Les invités évoquent le cas d’Agnès Thill et l’islam dans les services publics dans l’émission de Louis Daufresne.