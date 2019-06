Un décret gouvernemental menace les sites classés

Le Grand Témoin – Louis Daufresne reçoit Alexandre Gady, président de Sites et Monuments et historien de l’architecture, alors qu’un projet de décret menace les sites classés.

Alexandre Gady attribue l’initiative de la messe à l’occasion de la fête Dédicace dans la cathédrale Notre-Dame de Paris au général Georgelin qui veille à l’avancement de la reconstruction. Il met en garde contre la mise à l’écart de l’aspect spirituel du lieu pendant les travaux. À l’heure de la déchristianisation, le président de Sites et Monuments à la Sorbonne redoute une reconfiguration des lieux dans un but lucratif qui fait la part belle part au tourisme.

Bern et Bougrain-Dubourg vent debout contre le gouvernement

Un projet de décret gouvernemental qui facilite la délivrance des autorisations de travaux en sites classés suscite une levée de boucliers des associatifs qui défendent la nature et le patrimoine. Plusieurs personnalités ont demandé au gouvernement de revoir sa copie à propos des sites classés (Mont-Saint-Michel, pont du Gard…) dans une tribune publiée dans le Journal du dimanche. Parmi elles, l’animateur de télévision Stéphane Bern et le président de la Ligue pour la protection des oiseaux Allain Bougrain-Dubourg. Les signataires du texte craignent pour « ces joyaux paysagers » une plus grande exposition « aux pressions locales, politiques ou économiques ».

